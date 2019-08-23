بسبب حرائق الأمازون.. ماكرون يتهم رئيس البرازيل بـ«الكذب»

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، بـ"الكذب"، بحسب بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، قالت فيه إنها ماكرون يعتقد أن بولسونارو "كذب" بشأن موقف بلاده من التغير المناخي، ما من شأنه جعل فرنسا تمانع في هذه الظروف اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، وأوضح قصر الإليزيه إنه في ضوء موقف البرازيل في الأسابيع الأخيرة، فليس بمقدور رئيس الجمهورية إلا أن يعتبر أن الرئيس بولسونارو كذب عليه خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة، في أوساكا". بحسب قناة الحرة الأمريكية.

واضاف الإليزيه أن بولسونارو قرر عدم احترام التزاماته المناخية، مشيرا إلى أنه في هذه الظروف، فإن فرنسا تعارض اتفاق ميركوسور بصيغته الحالية.كان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قد اتهم، في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستغلال مشكلة حرائق الغابات في الأمازون ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق