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بسبب حرائق الأمازون.. ماكرون يتهم رئيس البرازيل بـ«الكذب»

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، بـ"الكذب"، بحسب بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، قالت فيه إنها ماكرون يعتقد أن بولسونارو "كذب" بشأن موقف بلاده من التغير المناخي، ما من شأنه جعل فرنسا تمانع في هذه الظروف اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، وأوضح قصر الإليزيه إنه في ضوء موقف البرازيل في الأسابيع الأخيرة، فليس بمقدور رئيس الجمهورية إلا أن يعتبر أن الرئيس بولسونارو كذب عليه خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة، في أوساكا". بحسب قناة الحرة الأمريكية.
واضاف الإليزيه أن بولسونارو قرر عدم احترام التزاماته المناخية، مشيرا إلى أنه في هذه الظروف، فإن فرنسا تعارض اتفاق ميركوسور بصيغته الحالية.كان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قد اتهم، في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستغلال مشكلة حرائق الغابات في الأمازون ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق
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المفاعل

«المفاعل العائم» يثير انتقادات نووية جديدة ضد روسيا

على الرغم من الانتقادات التي تواجهها الخطط النووية لروسيا، خاصة بعد الانفجار الضخم الذي هزها في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال موسكو تصر على السير في خططها المتعلقة بالتطوير النووي، والتي تعدها منذ سنوات طويلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، تعتزم روسيا إطلاق أول مفاعل نووي عائم في العالم، وإرساله في رحلة طويلة عبر القطب الشمالي، تبدأ من اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من تحذير البيئة من مخاطر جسيمة على المنطقة، خاصة بعد حادث الانفجار الضخم ذي الطابع النووي بروسيا.
ماكرون وجونسون

رسائل ماكرون تنهي آمال جونسون في تعديل اتفاق الخروج

عندما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، إلى المراسلين قبيل اجتماعهم في العاصمة باريس، أمس الخميس، بدوَا كأنهما يسيران في طرق متوازية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له نهاية أكتوبر المقبل. وبدا من الواضح أن كلا الجانبين يتمسك بالاتجاه السياسي لبلاده في الأزمة، حيث طالب رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاقية خروج بلاده، في حين يرى الرئيس الفرنسي أن هذا غير ممكن في الوقت الحالي.
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4 قتلى و23 مصابا في انهيار جدار معبد بالهند

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون، إثر انهيار جزء من جدار بأحد المعابد في مدينة "كالكوتا" عاصمة ولاية "البنجال الغربية" شرقي الهند. وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الجمعة، أن الحادث وقع أثناء تجمع عدد من الأشخاص للاحتفال بأحد المهرجانات، مشيرة إلى أن السلطات أعلنت تقديم تعويضات مالية لأهالي القتلى والمصابين.
حريق-الامازون (7)

رئة العالم تحترق| 73 ألف حريق في «الأمازون» منذ 2019

شهدت الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون أعدادا قياسية من الحرائق هذا العام، والآن تزايدت حدة الحرائق، حتى إنه تم التقاط الدخان الناجم عن ألسنة اللهب على أقمار هيئة الفضاء الأمريكي "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "ناوا" من الفضاء. ووفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة حرائق الغابات بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وتشير وكالة الفضاء إلى أن بيانات أقمارها الصناعية قد اكتشفت نحو 73 ألف حريق منذ يناير 2019.
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ماكرون وجونسون

رسائل ماكرون تنهي آمال جونسون في تعديل اتفاق الخروج

عندما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، إلى المراسلين قبيل اجتماعهم في العاصمة باريس، أمس الخميس، بدوَا كأنهما يسيران في طرق متوازية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له نهاية أكتوبر المقبل. وبدا من الواضح أن كلا الجانبين يتمسك بالاتجاه السياسي لبلاده في الأزمة، حيث طالب رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاقية خروج بلاده، في حين يرى الرئيس الفرنسي أن هذا غير ممكن في الوقت الحالي.
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هل تعود روسيا لمجموعة السبع بموافقة ترامب؟

على الرغم من المشكلات العديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن هناك بعض نقاط الاتفاق التي ظهرت مؤخرًا في الرؤى الخاصة بالجانبين بشأن التعامل مع التهديدات الروسية للغرب، وبالأخص قارة أوروبا. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بشأن التعامل مع روسيا، حيث عبَر الرئيس الأمريكي عن دعمه لإعادة موسكو مجددًا إلى مجموعة السبع، وهو الأمر الذي لقى صدى واسعا لدى نظيره الفرنسي، والذي تستضيف بلاده القمة العام الجاري.
قناص

بواسطة قناصة.. مقتل محتجز الرهائن في البرازيل

تمكنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، من قتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بمدينة ريو دي جانيرو، وفقا لـ"فرانس برس"، التي أوضحت أن المسلح احتجز 18 شخصا على متن حافلة بجسر يربط ريو دي جانيرو ببلدية نيتيروي في البرازيل، وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تفاوضت معه لإطلاق سراحهم، وتم مغادرة 6 رهائن على الأقل قبل مقتله بواسطة قناصة. ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة البرازيلية حول الواقعة ودوافعها سواء كانت سياسية أو جنائية، إلا أنها تعتبر الهجمات إرهابية.
سطو-مسلح

مسلح يحتجز رهائن أعلى جسر في البرازيل

أقدم مسلح على احتجاز 18 رهينة على جسر في البرازيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، حسبما كشفت تقارير صحفية برازايلية، اليوم الثلاثاء، إذ قال راديو "باند نيوز"، إن "مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل".. والحادث الذي تشهده أكبر دولة في كل من أمريكا الجنوبية واللاتينية، ليس وليد اللحظة، فقد سبقه عدة حوادث آخرها هجوم مسلح، استهدف المصلين المسيحيين أثناء القداس في كنيسة ميتروبوليتان بمدينة كامبيناس بالبرازيل، على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من ساو باولو، وقتل 5 أشخاص، ثم انتحر المهاجم قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
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