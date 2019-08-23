اجتماع طارئ لـ«الإعلاميين» حول ريهام سعيد

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ريهام سعيد

قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول. وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أوالتمييز بين المواطنين.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة تقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة الحياة، جاء في الشكوى أن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ