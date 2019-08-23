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للمرة الثالثة خلال شهر.. التصدي لزواج طفلة بكفر الشيخ

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
زواج القاصرات - أرشيفية
زواج القاصرات - أرشيفية
قال صبري عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه للمرة الثالثة خلال شهر، تلقى بلاغا عن طريق خط لجنة الطفل، اليوم الجمعة، لإيقاف جريمة إتمام زواج طفلة بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، مؤكدًا أن المسئولين بوحدة حماية الطفل بفوه تمكنوا من أخذ الإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة لمنع زواجها الذي تم الإعلان أنه خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى السن القانوني، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ، لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
وأضاف منسق الطفولة والأمومة بالمحافظة، أنه تلقى تقريرا من جمال راشد الششتاوى، مدير وحدة حماية الطفل بمدينة فوه، وسحر خضر رئيس الوحدة المحلية بقرية قبريط، وأحمد شعبان مدخل بيانات بلجنة حماية الطفل، بورود بلاغ من خط نجدة الطفل بخطوبة طفلة 15 عاما، وسوف يتم تزويجها قبل السن القانونى، وتم إرسال خطاب إلى
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«المُعلم الراقص» يثير الجدل.. تقاليع الدروس الخصوصية

«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، مقولة أراد من خلالها أمير الشعراء أحمد شوقي أن يظهر مكانة المعلم ودوره الكبير في تربية النشء في القرن الماضي، لكنه لم يكن يعلم أن بعض المعلمين سوف يضربون بمقولته عرض الحائط، وأنهم سيعملون على تشويه سمعة المعلمين بأيديهم، بعدما ظلت لسنوات عديدة ناصعة البياض ويُضرب بهم المثل في الاحترام والوقار، فالسنوات الأخيرة كانت شاهدة على العديد من الوقائع المثيرة للجدل، والتى كان أبطالها معلمين، لا سيما أنها كانت محل رفض من قبَل المجتمع المصري.
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«قومي المرأة» يقدم شكوى ضد ريهام سعيد بسبب «السمنة»

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
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الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الصيادلة ينتصرون في أولى معارك إنهاء الحراسة

دعوات انطلقت منذ 4 أيام، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للصيادلة، بهدف إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، والرد على الهجوم الحاد الذي تشنه وزيرة الصحة، وعدد من الكيانات، وبعض المؤسسات الإعلامية على الصيادلة والعاملين في مجال الدواء، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس. الدعوات لم يكن لها أب شرعي أو قائد يحركها، وهو الأمر الذي ربما ساعد في إقبال عدد كبير تجاوز الـ300 صيدلي، لتقديم طلبات بمقر النقابة بجاردن سيتي، لإجراء عمومية طارئة، لكن أرجع صيادلة الإقبال هذه المرة، لاستشعار عدد كبير منهم الخطر المحدق الذي بات يهدد ما تبقى لهذه المهنة، والعاملين فيها، بالتشرد و"خراب البيوت"، خاصة مع اقتراب مناقشة قانون مزاولة المهنة بمجلس النواب.
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فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز

بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.
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قرار جديد بعد التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون حلاقة

في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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احتجز داخل شقة.. الحماية المدنية تنقذ طفلا يبلغ عامين

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي الذي بدأ بالاستغاثة الأشهر في مصر «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك لشرائه، الدواء فيه سم قاتل»، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، علق داخل إحدى الشقق بالقاهرة بعدما أغلقت والدته باب الشقة الخاص بها عليه، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من فتح باب الشقة، واستخراج الطفل بحالة صحية جيدة.
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