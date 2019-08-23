للمرة الثالثة خلال شهر.. التصدي لزواج طفلة بكفر الشيخ

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

زواج القاصرات - أرشيفية

قال صبري عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه للمرة الثالثة خلال شهر، تلقى بلاغا عن طريق خط لجنة الطفل، اليوم الجمعة، لإيقاف جريمة إتمام زواج طفلة بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، مؤكدًا أن المسئولين بوحدة حماية الطفل بفوه تمكنوا من أخذ الإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة لمنع زواجها الذي تم الإعلان أنه خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى السن القانوني، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ، لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.

وأضاف منسق الطفولة والأمومة بالمحافظة، أنه تلقى تقريرا من جمال راشد الششتاوى، مدير وحدة حماية الطفل بمدينة فوه، وسحر خضر رئيس الوحدة المحلية بقرية قبريط، وأحمد شعبان مدخل بيانات بلجنة حماية الطفل، بورود بلاغ من خط نجدة الطفل بخطوبة طفلة 15 عاما، وسوف يتم تزويجها قبل السن القانونى، وتم إرسال خطاب إلى