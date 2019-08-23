رياضة

في غياب المحمدى.. تريزيجيه يقود تشكيلة أستون فيلا

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
أستون فيلا
أستون فيلا
أعلن دينسي سميث المدير الفنى لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها مباراته اليوم الجمعة والمقرر أن يلتقى فيها فريق إيفرتون والتى ستقام على ملعب فيلا بارك فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وجاء محمود حسن "تريزيجه" نجم المنتخب الوطنى على رأس قائمة أستون فيلا في المباراة الرسمية الثالثة له في الموسم مع الفريق الإنجليزي . ويحتل إيفرتون المركز التاسع من جدول البريميرليج برصيد 4 نقاط بينما يتذيل أستون فيلا الجدول بدون نقاط.
وجاءت تشكيلة أستون فيلا على النحو التالى .. حراسة المرمى: توم هيتون الدفاع: تايلور، مينجز، إنجليس، جيلبير . خط الوسط: لويز، بيليتيرو، جريليش، ماكجين، تريزيجيه . الهجوم: ويسلى وعلى دكة البدلاء: هنرى لانسبورى، جيد ستير،كونور هوريها، كونسا، أنور الغازى، أحمد المحمدى، كينان دافيس . على الجانب الآخر جاءت
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الأهلى -واطلع برة (13)

فوز تاريخي.. الأهلى يهزم اطلع بره ويتأهل لدور الـ32

تأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور الـ64 من البطولة الإفريقية، سجل الأهداف للأهلي، حسين الشحات "هاتريك"، وصلاح محسن وحمدى فتحى "هدفين"، وأحمد فتحى ومصطفى سالم - مدافع اطلع بره بالخطأ في مرماه- هدفاً ، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للأهلي، يعد ثانى أكبر نتيجة بعد فوز الدفاع الجديدي بنتيجة 10 - صفر، أمام بنفيكا بيساو، بينما يعد أكبر فوز لأي نادي مصري في بطولات أفريقيا.
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أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
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جماهير الأهلي تهاجم مجلس الإدارة واللاعبين

عزفت جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وربما يكون فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص. الجماهير استقبلت اللاعبين بفتور شديد بولم تهتف لهم بشكل جماعي كما هو معتاد بل هتفت فقط لحسام عاشور قائد الفريق ووجهوا له التحية أثناء قيامه بعمليات الإحماء.
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تريزيجيه‎

فيلا يبحث عن أول انتصار في البريميرليج منذ 3 أعوام

يستقبل نادي أستون فيلا الموجود فيه نجما المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، نظيره إيفرتون اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب فيلا بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويحتل فيلا المركز الـ17 دون رصيد من النقاط، بينما يوجد إيفرتون في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، وتعد تلك المواجهة هي الأكثر تكرارا في الكرة الإنجليزية، حيث سبق أن تواجها في 203 مباريات من قبل، حقق خلالها إيفرتون الانتصار في 76 مباراة مقابل 73 انتصارا لأستون فيلا.
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أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يواصل السقوط

تعرض فريق أستون فيلا الذي يضم المصريين محمود حسن "تريزيجيه " وأحمد المحمدي، للسقوط للمرة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام نظيره بورنموث، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك المحمدي أساسيًا طوال أحداث اللقاء، بينما خرج تريزيجيه في الدقيقة 87، تقدم بورنموث في الدقيقة الثانية، عن طريق جوشوا كينج، وعزز ويلسون تقدم الضيوف في الدقيقة 12، وقلص دوجلاس لويز الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 71.
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تريزيجيه يشارك لأول مرة مع أستون فيلا

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لأول مرة مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، كما شارك زميله أحمد المحمدي، وشكل اللاعبان جبهة مصرية خالصة، حيث لعب الأخير في مركزه المعتاد "الظهير الأيمن" بينما دفع المدير الفني دين سميث بـ"تريزيجيه" في مركز الجناح الأيمن، نظرًا لحجز الهولندي أنور الغازي مركز الجناح الأيسر في التشكيل.
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