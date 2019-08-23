في غياب المحمدى.. تريزيجيه يقود تشكيلة أستون فيلا

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

أستون فيلا

أعلن دينسي سميث المدير الفنى لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها مباراته اليوم الجمعة والمقرر أن يلتقى فيها فريق إيفرتون والتى ستقام على ملعب فيلا بارك فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وجاء محمود حسن "تريزيجه" نجم المنتخب الوطنى على رأس قائمة أستون فيلا في المباراة الرسمية الثالثة له في الموسم مع الفريق الإنجليزي . ويحتل إيفرتون المركز التاسع من جدول البريميرليج برصيد 4 نقاط بينما يتذيل أستون فيلا الجدول بدون نقاط.

وجاءت تشكيلة أستون فيلا على النحو التالى .. حراسة المرمى: توم هيتون الدفاع: تايلور، مينجز، إنجليس، جيلبير . خط الوسط: لويز، بيليتيرو، جريليش، ماكجين، تريزيجيه . الهجوم: ويسلى وعلى دكة البدلاء: هنرى لانسبورى، جيد ستير،كونور هوريها، كونسا، أنور الغازى، أحمد المحمدى، كينان دافيس . على الجانب الآخر جاءت