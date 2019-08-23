رياضة

تعرف على المرشحين لخلافة لاسارتي في الأهلي

ماميتش لديه مشكلة كبيرة تهدد عودته إلى الوطن العربي عبر بوابة النادي الأهلي بعد اتهامه في قضية فساد وتربح وتهرب ضريبي واستيلاء على أموال نادي دينامو زغرب
تحرير:علي الزيني ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
الخطيب و لاسارتي
الخطيب و لاسارتي
مفاوضات جدية يقوم بها مسؤلو النادي الأهلي مع أكثر من مدير فني من أجل التعاقد مع مدرب جديد يتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عن المارد الأحمر، عقب الخسارة من فريق بيراميدز، بهدف نظيف، والخروج من دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر، حيث تقلصت قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأحمر، من ثلاثين مدربًا إلى خمسة فقط، حسبما أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، خلال ظهوره عبر برنامج "ملك وكتابه"، الذي يٌذاع على قناة النادي، لكنه رفض ذكر أي تفاصيل خاصة بالأسماء.
وعلمت التحرير أن النادي الأهلي قلص قائمة المرشحين إلى خمسة مدربين  لقيادة الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، وهم: الكرواتي زوران ماميتش، والإسباني كيكي فلوريس، و الإيطالي ماسيمو كاريرا، والألماني روجر شميت، والبرتغالي باولو دوارتي. 1 - زوران ماميتش تمكن المدرب الكرواتي من ترك بصمات واضحة
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تنس طاولة

سيدات مصر تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد حصده لذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالتغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية لمنافسات تنس الطاولة بنتيجة 3-2، وفاز منتخب السيدات بالمباراة الأولى للزوجي والتي شارك فيها الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بنتيجة 3-1 ليتقدم في النتيجة 1-صفر، ثم فازت دينا مشرف بالمباراة الثانية بعد التغلب على منافستها لاعبة نيجيريا فونك أوشونايك بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11-1و 11-5و11-2، لتتقدم مصر في النتيجة 2-صفر.
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مدرب الأهلي: المغرضون وراء شائعة إقالة الجهاز الفني

كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب نهاية مواجهته مع نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بـ9 أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، أن على لطفي لم يختبر في اللقاء بعدما تسيد لاعبو الأهلي المباراة من بداياتها. وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «الفريق أدى بشكل جيد بغض النظر عن مستوى فريق اطلع برة، النتيجة عامل أساسي في استعادة روح الثقة للاعبين وهو ما شاهدناه خلال اللقاء».
استون-فيلا

بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يحقق أول فوز في البريميرليج

حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، سجلهما ويسلي مورايس في الدقيقة الحادية والعشرين، وأنور الغازي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق الفريق الذي يضم المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، أول فوز له بعد ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تلقى فريق "التوفيز" الخسارة الأولى، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.
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أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
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حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي واطلع بره

شهدت مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الذي سيستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اطلع بره، بطل جنوب السودان، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، حضورا جماهيريا ضعيفًا في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب. وكان الأمن قد سمح لمسؤولي الأهلي بحضور عشرة آلاف مشجع، في الوقت الذي لم يحضر فيه إلى الملعب، حتى الآن، ما يقرب من نصف الرقم، كما حرص عدد من جماهير فريق اطلع بره السوداني على مؤازرة ودعم اللاعبين من مدرجات الملعب.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
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مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
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