تعرف على المرشحين لخلافة لاسارتي في الأهلي

ماميتش لديه مشكلة كبيرة تهدد عودته إلى الوطن العربي عبر بوابة النادي الأهلي بعد اتهامه في قضية فساد وتربح وتهرب ضريبي واستيلاء على أموال نادي دينامو زغرب

تحرير:علي الزيني ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

مفاوضات جدية يقوم بها مسؤلو النادي الأهلي مع أكثر من مدير فني من أجل التعاقد مع مدرب جديد يتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عن المارد الأحمر، عقب الخسارة من فريق بيراميدز، بهدف نظيف، والخروج من دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر، حيث تقلصت قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأحمر، من ثلاثين مدربًا إلى خمسة فقط، حسبما أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، خلال ظهوره عبر برنامج "ملك وكتابه"، الذي يٌذاع على قناة النادي، لكنه رفض ذكر أي تفاصيل خاصة بالأسماء.

وعلمت التحرير أن النادي الأهلي قلص قائمة المرشحين إلى خمسة مدربين لقيادة الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، وهم: الكرواتي زوران ماميتش، والإسباني كيكي فلوريس، و الإيطالي ماسيمو كاريرا، والألماني روجر شميت، والبرتغالي باولو دوارتي. 1 - زوران ماميتش تمكن المدرب الكرواتي من ترك بصمات واضحة

وعلمت التحرير أن النادي الأهلي قلص قائمة المرشحين إلى خمسة مدربين لقيادة الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، وهم: الكرواتي زوران ماميتش، والإسباني كيكي فلوريس، و الإيطالي ماسيمو كاريرا، والألماني روجر شميت، والبرتغالي باولو دوارتي.





1 - زوران ماميتش

تمكن المدرب الكرواتي من ترك بصمات واضحة فى الكرة العربية، بعد النتائج والإنجازات التي حققها مع فريق العين الإماراتي، والتي كان أبرزها الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.



بدأ مسيرته التدريبية مع فريق دينامو زغرب، وقاده للفوز ببطولة الدوري لمدة 3 مواسم متتالية فى الفترة من 2014 حتى عام 2016، قبل أن يقود النصر السعودي، ولم يستمر كثيرًا بسبب سوء النتائج.



ورحل لقيادة فريق العين الإماراتي بعدما حقق معه لقب الدوري الإماراتي فى موسم 2017-2018، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر فى مباراة وحيدة أمام الشارقة،

ووصل معه إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، رغم تأهله كبطل للدوري بالبلد المستضيف للبطولة، إلا أنه تمكن من الفوز على الترجي التونسي بطل القارة الإفريقية، وريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية.

ومع العين الإماراتي، على مدار موسمين قاد الفريق 64 مباراة، حقق الفوز فى 40 مباراة وتعادل في 14، وخسر 10 مباريات.



وقاد زوران فريق النصر السعودي فى 20 مباراة، حقق الفوز فى 14 لقاء، وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات، وسجل النصر تحت قيادته 28 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا وحقق 32 نقطة.



وخلال قيادته للهلال السعودي خاض 16 مباراة، حقق الفوز في 11 وتعادل في 2 وخسر 3، ويتولى حاليا مهمة المدير الرياضي في دينامو زغرب الكرواتي.

2 - كيكي فلوريس



بدأ المدرب الإسباني مسيرته التدريبية مع شباب ريال مدريد، انتقل بعدها لتدريب فريق خيتافي في موسم 2004-2005، واستطاع أن ينهي الموسم في المركز الثالث عشر، بعدها تولى قيادة فريق فالنسيا، وفي موسمه الأول حصد المركز الثالث، وفي الموسم الثاني، أنهى الدوري في المركز الثالث أيضًا، وفي بداية موسم 2007-2008، تمت إطاحته بسبب النتائج السيئة، ليذهب إلى بنفيكا لمدة موسم حقق معه كأس البرتغال فقط.



في أكتوبر 2009 تولى تدريب فريق أتليتكو مدريد، ونجح في تحقيق لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على فولام الإنجليزي 2-1، والتتويج بكأس السوبر عقب التغلب على إنتر ميلان بهدفين نظيفين، ورحل عن الفريق في عام 2010 بعد خلافات مع دييجو فورلان نجم الفريق.



بعد ذلك عمل في الإمارات مع أهلي دبي والعين وكان معه في جهازه الفني وقتها محمود فايز مساعد هيكتور كوبر في جهاز المنتخب الوطني السابق، قبل العودة إلى خيتافي ثم كانت المرحلة الأبرز مؤخرا مع واتفورد في 2015-2016 بعد صعوده مباشرة، ونجح في إبقاء الفريق بالدوري بعد الحصول على المركز الثالث عشر.



نادي إسبانيول كان آخر محطات المدرب الإسباني حيث استمر معه موسمين، قبل أن تتم إقالته في أبريل الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق، وهو حاليًا غير مرتبط بأي نادِ.

3 - ماسيمو كاريرا

تولى المدرب الإيطالي قيادة فريق الشباب بيوفنتوس من 2009 وحتى 2012، ليلتحق بأنطونيو كونتي وأنجلو ألونسو في قيادة السيدة العجوز كمدير تقني، مع بداية الموسم الثاني وتعرض كونتي للإيقاف بسبب فضيحة "كالتشيو سكوميسي" التي طالته ليتم إيقافه 4 أشهر، ليتولى كاريرا قيادة الفريق خلال 10 مباريات قاد فيها السيدة العجوز للفوز في 7 والتعادل في 3، وحقق لقب السوبر الإيطالي بالفوز على نابولي.



وبعد تولي كونتي قيادة المنتخب الإيطالي، رحل كاريرا إلى روسيا مع سبارتاك موسكو تحت قيادة ديميتري ألنيشيف، وفي موسم 2016-2017، تولى كاريرا المهمة بشكل مؤقت ومن ثم تعيينه مديرا فنيا لنهاية الموسم بعد تحقيق نتائج إيجابية، حيث فاز في 21 لقاء من أصل 30 وحقق لقب الدوري الروسي لأول مرة منذ 16 عامًا، وتم تجديد تعاقده حتى 2019 ليفوز بلقب السوبر الروسي.



وفي أكتوبر الماضي رحل عن قيادة سبارتاك، بعد تراجع نتائج الفريق، ومنذ ذلك الحين لم يتول الإيطالي أي فريق فنيًا.

4 - روجر شميت



بدأ المدرب الألماني مسيرته التدريبية مع فريق في الدرجة السادسة في دوري المقاطعات بألمانيا، وصعد به لدوري الدرجة الخامسة، وفي عام 2007، تخلى عن وظيفته كمهندس ميكانيكا وتولى تدريب نادي مونستر الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثالثة.



وكانت المحطة المهمة في مسيرة روجر شميت التدريبية، عندما تولي القيادة الفنية لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث حقق معه لقب بطولة الدوري، وانتقل بعدها إلى تدريب فريق بايرن ليفركوزن، قبل أن تنتهي علاقته مع الفريق في مارس من العام 2017، بعد سنتين ونصف تقريبا من تدريب الفريق، نجح خلالها في قيادة الفريق للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين.



آخر محطة تدريبية لـ«شميت» كانت نادي «بكين جوان»، حيث فسخ النادي الصيني تعاقده معه رغم تحقيقه الفوز في 16 من أصل 20 مباراة خاضها تحت قيادته خلال هذا الموسم الذي لم ينته بعد.

5 - باولو دوارتي

في موسم 2005، بدأ دوارتي مسيرته التدريبية، حيث تولى قيادة فريق نادي ليريا البرتغالي، وحقق بطولة كأس إنترتوتو ثم قاده إلى كأس الاتحاد الأوروبي.



انتقل إلى قارة أفريقيا عبر بوابة منتخب بوركينا فاسو، الذي تولى قيادته فى الفترة من 2008 إلى 2012، وهى الفترة الأبرز للمدير الفنى البرتغالى على الإطلاق، حيث نجح فى بناء فريق جديد استطاع أن يحقق طفرة فى الكرة البوركينية.



وفي الثامن والعشرين من شهر أبريل 2012، تولى قيادة منتخب الجابون واستمر معه حتى 23 سبتمبر 2013، وانتقل للعمل في تونس مع فريق الصفاقسي وتمت إقالته بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج



وفي عام 2016، عاد المدرب البرتغالي، لقيادة منتخب بوركينا فاسو ليحقق معه نتائج إيجابية بالوصول إلى المربع الذهبي من نهائيات أمم إفريقيا بالجابون 2017.

المدربون الخمسة الذين تم بدء المفاوضات معهم من أجل تدريبب الأهلي، لن تتوقف عندهم إدارة النادي كثيراً لأن هناك بدائل مطروحة ايضًا مثل التعاقد مع مانويل جوزيه لنهاية الموسم على أن يكون مشرفاً على الفريق مع مدرب وطني لتخفيف العبء عليه بعدما وصل عامه الثالث والسبعين.

وهناك أيضًا رامون دياز المدير الفني الأرجنتيني الذي تم استبعاده بشكل مؤقت بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه وبعدما حذر هادي خشبة مدير الكرة السابق في بيراميدز من التعاقد معه.