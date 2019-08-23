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بعد إنقاذ حياته.. مايكل هلال يوجه رسالة لابن شقيق شيخ الأزهر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
مايكل هلال
مايكل هلال
وجه مايكل هلال، رسالة شكر لنجل شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعد إنقاذ حياته وتبرعه له بالدم عقب محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه وقدميه أول أمس، وكتب الطبيب الشاب عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مبفتحش سوشيال ميديا طبعا ولا بمسك الموبايل ولسه تعبان.. أنا بس نسيت حاجة مهمة جدا، أنا حابب أشكر جدا جدا شخص جميل جدا اسمه المهندس أسامة.. البشمهندس أسامة أنا معرفهوش وهو ميعرفنيش، كان أول واحد يوصل عندى المستشفى، وهو اللى أنقذ حيآتى واتبرع لي بكيسين دم.. عمه يبقى الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر بتاع الأزهر".
وتابع مايكل، في منشوره: "فضل قاعد معايا لحد ما خرجت.. وأنا اتشرفت جدا إنى عرفته". وفوجئ الأربعاء الماضي، رواد مواقع التواصل بصور نشرها الطبيب مايكل هلال على "فيسبوك"، غارقا في دمائه بعد قطع شرايين يديه وقدميه، بعد معاناته من حالة اكتئاب دفعته لمحاولة الانتحار. ولاقت الصور فور نشرها تفاعلا كبيرا، إذ
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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للمرة الثالثة خلال شهر.. التصدي لزواج طفلة بكفر الشيخ

قال صبري عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه للمرة الثالثة خلال شهر، تلقى بلاغا عن طريق خط لجنة الطفل، اليوم الجمعة، لإيقاف جريمة إتمام زواج طفلة بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، مؤكدًا أن المسئولين بوحدة حماية الطفل بفوه تمكنوا من أخذ الإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة لمنع زواجها الذي تم الإعلان أنه خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى السن القانوني، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ، لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
لقطة من فيديو رقص مدرس مع الطلاب

«المُعلم الراقص» يثير الجدل.. تقاليع الدروس الخصوصية

«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، مقولة أراد من خلالها أمير الشعراء أحمد شوقي أن يظهر مكانة المعلم ودوره الكبير في تربية النشء في القرن الماضي، لكنه لم يكن يعلم أن بعض المعلمين سوف يضربون بمقولته عرض الحائط، وأنهم سيعملون على تشويه سمعة المعلمين بأيديهم، بعدما ظلت لسنوات عديدة ناصعة البياض ويُضرب بهم المثل في الاحترام والوقار، فالسنوات الأخيرة كانت شاهدة على العديد من الوقائع المثيرة للجدل، والتى كان أبطالها معلمين، لا سيما أنها كانت محل رفض من قبَل المجتمع المصري.
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«قومي المرأة» يقدم شكوى ضد ريهام سعيد بسبب «السمنة»

تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة، جاء في الشكوى أن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن. ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.
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شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»

تبرع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "بنصف مليون جنيه " من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد التي منحت له نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، لصندوق تحيا مصر. وأشاد الإمام الأكبر بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحيه للمواطنين. كما تبرع الطيب، بمبلغ نصف مليون جنيه، لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لتقديم أفضل خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.
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