بعد إنقاذ حياته.. مايكل هلال يوجه رسالة لابن شقيق شيخ الأزهر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

مايكل هلال

وجه مايكل هلال، رسالة شكر لنجل شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعد إنقاذ حياته وتبرعه له بالدم عقب محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه وقدميه أول أمس، وكتب الطبيب الشاب عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مبفتحش سوشيال ميديا طبعا ولا بمسك الموبايل ولسه تعبان.. أنا بس نسيت حاجة مهمة جدا، أنا حابب أشكر جدا جدا شخص جميل جدا اسمه المهندس أسامة.. البشمهندس أسامة أنا معرفهوش وهو ميعرفنيش، كان أول واحد يوصل عندى المستشفى، وهو اللى أنقذ حيآتى واتبرع لي بكيسين دم.. عمه يبقى الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر بتاع الأزهر".

وتابع مايكل، في منشوره: "فضل قاعد معايا لحد ما خرجت.. وأنا اتشرفت جدا إنى عرفته". وفوجئ الأربعاء الماضي، رواد مواقع التواصل بصور نشرها الطبيب مايكل هلال على "فيسبوك"، غارقا في دمائه بعد قطع شرايين يديه وقدميه، بعد معاناته من حالة اكتئاب دفعته لمحاولة الانتحار. ولاقت الصور فور نشرها تفاعلا كبيرا، إذ