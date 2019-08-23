فوز تاريخي.. الأهلى يهزم اطلع بره ويتأهل لدور الـ32

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

فريق الأهلى

تأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور الـ64 من البطولة الإفريقية، سجل الأهداف للأهلي، حسين الشحات "هاتريك"، وصلاح محسن وحمدى فتحى "هدفين"، وأحمد فتحى ومصطفى سالم - مدافع اطلع بره بالخطأ في مرماه- هدفاً ، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للأهلي، يعد ثانى أكبر نتيجة بعد فوز الدفاع الجديدي بنتيجة 10 - صفر، أمام بنفيكا بيساو، بينما يعد أكبر فوز لأي نادي مصري في بطولات أفريقيا.

بدأ الشوط بسيطرة تامة للأهلى على مجريات المباراة، وقص صلاح محسن مهاجم الفريق شريط الأهداف مبكرًا وبالتحديد فى الدقيقة 6من عمر الشوط، ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثانى للفريق فى الدقيقة 19، وعاد صلاح محسن وأحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 40 والثاني له، ثم اختتم أحمد فتحى الشوط بهدف فى الدقيقة 45 من عمر الشوط