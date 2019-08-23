رياضة

فوز تاريخي.. الأهلى يهزم اطلع بره ويتأهل لدور الـ32

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
فريق الأهلى
فريق الأهلى
تأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور الـ64 من البطولة الإفريقية، سجل الأهداف للأهلي، حسين الشحات "هاتريك"، وصلاح محسن وحمدى فتحى "هدفين"، وأحمد فتحى ومصطفى سالم - مدافع اطلع بره بالخطأ في مرماه- هدفاً ، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للأهلي، يعد ثانى أكبر نتيجة بعد فوز الدفاع الجديدي بنتيجة 10 - صفر، أمام بنفيكا بيساو، بينما يعد أكبر فوز لأي نادي مصري في بطولات أفريقيا.
بدأ الشوط بسيطرة تامة للأهلى على مجريات المباراة، وقص صلاح محسن مهاجم الفريق شريط الأهداف مبكرًا وبالتحديد فى الدقيقة 6من عمر الشوط، ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثانى للفريق فى الدقيقة 19، وعاد صلاح محسن وأحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 40 والثاني له، ثم اختتم أحمد فتحى الشوط بهدف فى الدقيقة 45 من عمر الشوط
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استون-فيلا

في غياب المحمدى.. تريزيجيه يقود تشكيلة أستون فيلا

أعلن دينسي سميث المدير الفنى لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها مباراته اليوم الجمعة والمقرر أن يلتقى فيها فريق إيفرتون والتى ستقام على ملعب فيلا بارك فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وجاء محمود حسن "تريزيجه" نجم المنتخب الوطنى على رأس قائمة أستون فيلا في المباراة الرسمية الثالثة له في الموسم مع الفريق الإنجليزي . ويحتل إيفرتون المركز التاسع من جدول البريميرليج برصيد 4 نقاط بينما يتذيل أستون فيلا الجدول بدون نقاط.
طه-اسماعيل (1)

أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

جماهير الأهلي تهاجم مجلس الإدارة واللاعبين

عزفت جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وربما يكون فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص. الجماهير استقبلت اللاعبين بفتور شديد بولم تهتف لهم بشكل جماعي كما هو معتاد بل هتفت فقط لحسام عاشور قائد الفريق ووجهوا له التحية أثناء قيامه بعمليات الإحماء.
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طه-اسماعيل (1)

أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

جماهير الأهلي تهاجم مجلس الإدارة واللاعبين

عزفت جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وربما يكون فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص. الجماهير استقبلت اللاعبين بفتور شديد بولم تهتف لهم بشكل جماعي كما هو معتاد بل هتفت فقط لحسام عاشور قائد الفريق ووجهوا له التحية أثناء قيامه بعمليات الإحماء.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (7)

الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
تدريبات-الأهلى (8)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بطل جنوب السودان

استقر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
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