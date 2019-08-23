«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة تقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة الحياة، جاء في الشكوى أن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة

يذكر أن المجلس القومي للمرأة تقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة الحياة، جاء في الشكوى أن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام فى هذا الشأن. ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.



ودافعت ريهام سعيد عن نفسها قائلة إنها كانت تعاني من مرض السمنة، متهمة من ينتقد تصريحاتها في هذا الشأن بأنهم "يتبعون جماعة الإخوان".



