حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 25 33الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 23 30السلوم 22 32سيوة 23 39بورسعيد 25 32دمياط 24 31الزقازيق 24 36الإسماعيلية 23 37السويس 24 36العريش 23 33رفح 22 32رأس سدر 25 36نخل 20 36نويبع 28 37طابا 24 36كاترين 19 35الطور
درجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 34
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 32
مطروح 23 30
السلوم 22 32
سيوة 23 39
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 37
السويس 24 36
العريش 23 33
رفح 22 32
رأس سدر 25 36
نخل 20 36
نويبع 28 37
طابا 24 36
كاترين 19 35
الطور 27 34
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 37
مرسى علم 28 35
الفيوم 25 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 37
أسيوط 25 38
سوهاج 26 38
قنا 26 39
الأقصر 26 41
أسوان 28 41
أبو سمبل 27 40
الوادي الجديد 26 39
شلاتين 28 38
أبو رماد 29 37
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 36