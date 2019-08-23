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حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 25 33الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 23 30السلوم 22 32سيوة 23 39بورسعيد 25 32دمياط 24 31الزقازيق 24 36الإسماعيلية 23 37السويس 24 36العريش 23 33رفح 22 32رأس سدر 25 36نخل 20 36نويبع 28 37طابا 24 36كاترين 19 35الطور
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ميكل-هلال

بعد إنقاذ حياته.. مايكل هلال يوجه رسالة لابن شقيق شيخ الأزهر

وجه مايكل هلال، رسالة شكر لنجل شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعد إنقاذ حياته وتبرعه له بالدم عقب محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه وقدميه أول أمس، وكتب الطبيب الشاب عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مبفتحش سوشيال ميديا طبعا ولا بمسك الموبايل ولسه تعبان.. أنا بس نسيت حاجة مهمة جدا، أنا حابب أشكر جدا جدا شخص جميل جدا اسمه المهندس أسامة.. البشمهندس أسامة أنا معرفهوش وهو ميعرفنيش، كان أول واحد يوصل عندى المستشفى، وهو اللى أنقذ حيآتى واتبرع لي بكيسين دم.. عمه يبقى الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر بتاع الأزهر".
زواج- القاصرات

للمرة الثالثة خلال شهر.. التصدي لزواج طفلة بكفر الشيخ

قال صبري عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه للمرة الثالثة خلال شهر، تلقى بلاغا عن طريق خط لجنة الطفل، اليوم الجمعة، لإيقاف جريمة إتمام زواج طفلة بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، مؤكدًا أن المسئولين بوحدة حماية الطفل بفوه تمكنوا من أخذ الإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة لمنع زواجها الذي تم الإعلان أنه خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى السن القانوني، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ، لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
لقطة من فيديو رقص مدرس مع الطلاب

«المُعلم الراقص» يثير الجدل.. تقاليع الدروس الخصوصية

«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، مقولة أراد من خلالها أمير الشعراء أحمد شوقي أن يظهر مكانة المعلم ودوره الكبير في تربية النشء في القرن الماضي، لكنه لم يكن يعلم أن بعض المعلمين سوف يضربون بمقولته عرض الحائط، وأنهم سيعملون على تشويه سمعة المعلمين بأيديهم، بعدما ظلت لسنوات عديدة ناصعة البياض ويُضرب بهم المثل في الاحترام والوقار، فالسنوات الأخيرة كانت شاهدة على العديد من الوقائع المثيرة للجدل، والتى كان أبطالها معلمين، لا سيما أنها كانت محل رفض من قبَل المجتمع المصري.
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«قومي المرأة» يقدم شكوى ضد ريهام سعيد بسبب «السمنة»

تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة، جاء في الشكوى أن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن. ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.
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طقس-حار-مياه

الرطوبة تطاردنا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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حر ورطوبة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-مياه

حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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