الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

تحرير:أحمد محمد_ أحمد سعيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

رامي ربيعة

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، بعدما غادر ملعب اللقاء، في الدقيقة 28 وشارك أيمن أشرف بدلًا منه.

وتأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، سجل أهداف المارد الأحمر، حسين الشحات "هاتريك"، وصلاح محسن وحمدى فتحى "هدفين"، وأحمد فتحى ومصطفى سالم - مدافع اطلع بره بالخطأ في مرماه. ويعد هذا الفوز هو الأكبر

وتأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، سجل أهداف المارد الأحمر، حسين الشحات "هاتريك"، وصلاح محسن وحمدى فتحى "هدفين"، وأحمد فتحى ومصطفى سالم - مدافع اطلع بره بالخطأ في مرماه.



ويعد هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأهلي في البطولات الإفريقية، حيث كان الانتصار الأكبر له في موسم 1977، عندما اكتسح المدينة الليبي بنتيجة ( 7-2 ).



وينتظر الأهلي الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي، لمواجهته في الدور المقبل من التصفيات، وانتصر كانو سبورت، بهدفين لهدف في مواجهة الذهاب.