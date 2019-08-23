رياضة

حدث في المدرجات.. جماهير الأهلى تطالب برحيل "أزارو"

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م
وليد ازارو
وليد ازارو
شنت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة، هجوما شديدًا من المدرجات على المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الأهلى، وذلك أثناء المباراة التى جمعت فريق الأهلى بنظيره فريق اطلع برة الجنوب سودانى فى إطار الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز تاريخي للأهلى بتسع أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية. وجاءت أبرز هتافات الجماهير ضد أزارو على النحو التالي:" وليد أزارو مين ..تيشرت الأهلى تقيل"، "سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم.. سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم".
وشهدت مباراة الأهلي أمام نظيره فريق اطلع بره، عزوف جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة اللقاء، وظن البعض أن فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص، لكن اتضح بعد ذلك أن هناك غضبا
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استون-فيلا

بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يحقق أول فوز في البريميرليج

حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، سجلهما ويسلي مورايس في الدقيقة الحادية والعشرين، وأنور الغازي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق الفريق الذي يضم المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، أول فوز له بعد ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تلقى فريق "التوفيز" الخسارة الأولى، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.
الأهلى -واطلع برة (4)

مدرب اطلع بره عن مواجهة الأهلي: ستمنحنا الخبرات

أكد مايكل موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اطلع بره أن فريق الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة الأكبر له خلال المشاركات الإفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونجح في تحقيق الفوز العريض".
رامي-ربيعة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، بعدما غادر ملعب اللقاء، في الدقيقة 28 وشارك أيمن أشرف بدلًا منه.
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طه-اسماعيل (1)

أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

جماهير الأهلي تهاجم مجلس الإدارة واللاعبين

عزفت جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وربما يكون فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص. الجماهير استقبلت اللاعبين بفتور شديد بولم تهتف لهم بشكل جماعي كما هو معتاد بل هتفت فقط لحسام عاشور قائد الفريق ووجهوا له التحية أثناء قيامه بعمليات الإحماء.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (7)

الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
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