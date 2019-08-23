حدث في المدرجات.. جماهير الأهلى تطالب برحيل "أزارو"

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

وليد ازارو

شنت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة، هجوما شديدًا من المدرجات على المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الأهلى، وذلك أثناء المباراة التى جمعت فريق الأهلى بنظيره فريق اطلع برة الجنوب سودانى فى إطار الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز تاريخي للأهلى بتسع أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية. وجاءت أبرز هتافات الجماهير ضد أزارو على النحو التالي:" وليد أزارو مين ..تيشرت الأهلى تقيل"، "سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم.. سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم".

وشهدت مباراة الأهلي أمام نظيره فريق اطلع بره، عزوف جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة اللقاء، وظن البعض أن فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص، لكن اتضح بعد ذلك أن هناك غضبا

وشهدت مباراة الأهلي أمام نظيره فريق اطلع بره، عزوف جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة اللقاء، وظن البعض أن فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص، لكن اتضح بعد ذلك أن هناك غضبا شديدا من اللاعبين والإدارة.



وأظهرت الجماهير غضبها من خسارة الفريق بطولة كأس مصر بعد الخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز في دور الـ16 لمسابقة الكأس، حيث هتفت ضد لاعبيها وجاءت أبرز الهتافات كالتالي: "البطولة عاوزة رجولة.. ياتجبوها يا تروحها"، " بالدم بالروح.. البطولة مش هتروح"، كما اختصت الجماهير مجلس إدارة النادي وهتفت له "النادي الأهلي كبير أفريقيا يا الرحيل".



