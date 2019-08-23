قوة مسلحة وجرائم مالية.. كواليس القبض على مرشح رئاسي في تونس

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

نبيل القروي

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الجمعة، نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، وسط أحاديث عن تهرب ضريبي وغسيل أموال، وبعد نحو ساعتين من إلقاء القبض عليه، أصدرت وزاة الداخلية بيانا، على موقعها الرسمي، تكشف فيه ملابسات توقيف الفروي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حزب "قلب تونس"، موضحة أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة (شمال غرب) إيقاف المعني بالأمر".

وأشارت الداخلية التونسية، إلى أن قوات الأمن أظهرت أمر التوقيف بناء على طلب من القروي، وأنه اطلع عليه وامتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مؤكدة أنه تم إيداعه في السجن المدني بالمرناقية. وقال أسامة خليفي المسؤول في حزب "قلب تونس"، لـ"فرنس برس"، إن