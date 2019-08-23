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قوة مسلحة وجرائم مالية.. كواليس القبض على مرشح رئاسي في تونس

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
نبيل القروي
نبيل القروي
اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الجمعة، نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، وسط أحاديث عن تهرب ضريبي وغسيل أموال، وبعد نحو ساعتين من إلقاء القبض عليه، أصدرت وزاة الداخلية بيانا، على موقعها الرسمي، تكشف فيه ملابسات توقيف الفروي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حزب "قلب تونس"، موضحة أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة (شمال غرب) إيقاف المعني بالأمر".
وأشارت الداخلية التونسية، إلى أن قوات الأمن أظهرت أمر التوقيف بناء على طلب من القروي، وأنه اطلع عليه وامتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مؤكدة أنه تم إيداعه في السجن المدني بالمرناقية. وقال أسامة خليفي المسؤول في حزب "قلب تونس"، لـ"فرنس برس"، إن
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي بغزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، مساء الخميس، قالت إنه ألقى قنابل يدوية تجاهها قرب السياج الحدودي لقطاع غزة. وبحسب قناة «العربية»، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، عن انتشال الفلسطيني الذي أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل، شرقي مدينة غزة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن طواقم الإسعاف «انتشلت إصابة من المنطقة المحاذية للخط الفاصل شرق غزة»، وأضافت أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذيه، وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.
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غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي: إن "إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذها. وأضاف أكونيس، عضو الكابينت السابق، أننا قد وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن لمواطنينا، بحسب "i24NEWS". وأوضح أنه "لا يؤيد احتلال غزة، أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة"، مضيفا: "من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس". وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.
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انتخابات-تونس (1)

هيئة انتخابات تونس: 97 شخصا أودعوا ترشحاتهم للرئاسة

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن العدد النهائي للأشخاص الذين أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة بلغ 97 شخصا، وذلك بعد أن ثبت أن أحد المرشحين سجل في باب الاستقبال بالهيئة، إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك. وأضاف بوعسكر، أن الهيئة سترسل تنبيهات إلى المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحهم لاستكمالها في ظرف يومين، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة «أقل من 10 آلاف تزكية»، والذين لم يقدموا الضمان المالي «10 آلاف دينار».
انتخابات-تونس (2)

هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس

بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل. وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.
القصر-الرئاسي

«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
محمد-الناصر (1)

بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
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