رياضة

مدرب اطلع بره عن مواجهة الأهلي: ستمنحنا الخبرات

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
الأهلي واطلع بره
الأهلي واطلع بره
أكد مايكل موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اطلع بره أن فريق الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة الأكبر له خلال المشاركات الإفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونجح في تحقيق الفوز العريض".
وواصل المدير الفني لفريق اطلع بره حديثه، قائلًا: "كنا أفضل في المباراة الأولى وعلى الرغم من الراحة التي حصلنا عليها إلا أن الثقة الزائدة كلفتنا الخسارة". واختتم: "كنت أتابع الأخبار عن فريق الأهلي وعلمت أن هناك لاعبون عائدون وسيشاركون في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.. الأهلي فريق كبير واستفزنا من مواجهته
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استون-فيلا

بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يحقق أول فوز في البريميرليج

حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، سجلهما ويسلي مورايس في الدقيقة الحادية والعشرين، وأنور الغازي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق الفريق الذي يضم المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، أول فوز له بعد ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تلقى فريق "التوفيز" الخسارة الأولى، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (22)

حدث في المدرجات.. جماهير الأهلى تطالب برحيل "أزارو"

شنت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة، هجوما شديدًا من المدرجات على المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الأهلى، وذلك أثناء المباراة التى جمعت فريق الأهلى بنظيره فريق اطلع برة الجنوب سودانى فى إطار الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز تاريخي للأهلى بتسع أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية. وجاءت أبرز هتافات الجماهير ضد أزارو على النحو التالي:" وليد أزارو مين ..تيشرت الأهلى تقيل"، "سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم.. سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم".
رامي-ربيعة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، بعدما غادر ملعب اللقاء، في الدقيقة 28 وشارك أيمن أشرف بدلًا منه.
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رامي-ربيعة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، بعدما غادر ملعب اللقاء، في الدقيقة 28 وشارك أيمن أشرف بدلًا منه.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (7)

تفاصيل خناقة حسين الشحات مع لاعبي بيراميدز

شهد استاد برج العرب بالإسكندرية مشادة كلامية بين عمرو السولية لاعب الأهلي وعدد من لاعبي فريق بيراميدز عقب انتهاء مباراة الفريقين، وتدخل حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء وقام بدفع أحد اللاعبين، وهو ما تسبب في توتر الأجواء داخل الملعب وتدخل بعض أعضاء الأجهزة الفنية في الفريقين للفصل بين اللاعبين حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، وبالفعل تم إبعاد اللاعبين إلى خارج الملعب. كما قامت جماهير الأهلي التي وجدت في مدرجات برج العرب بالهجوم على جهاد جريشة حكم المباراة في أثناء خروجه من أرض الملعب.
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