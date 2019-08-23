مدرب اطلع بره عن مواجهة الأهلي: ستمنحنا الخبرات

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

الأهلي واطلع بره

أكد مايكل موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اطلع بره أن فريق الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة الأكبر له خلال المشاركات الإفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونجح في تحقيق الفوز العريض".

وواصل المدير الفني لفريق اطلع بره حديثه، قائلًا: "كنا أفضل في المباراة الأولى وعلى الرغم من الراحة التي حصلنا عليها إلا أن الثقة الزائدة كلفتنا الخسارة". واختتم: "كنت أتابع الأخبار عن فريق الأهلي وعلمت أن هناك لاعبون عائدون وسيشاركون في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.. الأهلي فريق كبير واستفزنا من مواجهته