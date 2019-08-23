«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

ريهام سعيد

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، قرارا بوقف برنامج صبايا، "على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامية، بسبب حديثها عن السمنة، الذي أثار استياء السيدات المصريات، كما احتوت على