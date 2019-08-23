فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
وفي وقت سابق مساء اليوم، اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، قرارا بوقف برنامج صبايا، "على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامية، بسبب حديثها عن السمنة، الذي أثار استياء السيدات المصريات، كما احتوت على
اقرأ المزيد
ريهام-سعيد (2)

«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.
ريهام -سعيد (1)

اجتماع طارئ لـ«الإعلاميين» حول ريهام سعيد

قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول. وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أوالتمييز بين المواطنين.
منى هلا

النجوم عن حرائق الأمازون: رئة الأرض تشتعل

عدد من الفنانين حرصوا على الحديث عن حرائق غابات الأمازون التي اندلعت منذ أيام، وما زالت متواصلة ونشرت أخبارها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بتوعية الجمهور بخطورة ما يحدث هناك، ونشروا عبر حساباتهم الرسمية رسائل لجمهورهم، ومنهم الفنان طارق صبري الذي نشر عدة صور للحرائق، وكتب معلقا عليها: "غابات الأمازون تلقب برئة الأرض، لأنها تلعب دورًا كبيرًا في خفض أو منع الاحتباس الحراري وكمصدر مهم جدا للأكسجين على الأرض، اشتعل فيها 72 ألف حريق سنة 2019 فقط، منها 9500 حريق الأسبوع ده بس".
اقرأ المزيد من الأخبار
ريهام-سعيد (2)

«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.
ريهام -سعيد (1)

اجتماع طارئ لـ«الإعلاميين» حول ريهام سعيد

قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول. وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أوالتمييز بين المواطنين.
ريهام-سعيد (2)

ريهام سعيد عن منتقدي تصريحات السمنة: شكلهم وحش فعلا

تصريحات جديدة أدلت بها الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن مرضى السمنة خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، إذ عدّه كثيرون إساءة كبيرة لهم. وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، على حد تعبيرها، مضيفة: "إحنا عملنا جراحات لناس كتير من مرضى السمنة الأسبوع اللي فات، وبقوا زي الفل وصحتهم كويسة أوي".
انجى-وجدان-من مسلسل-طلعت روحى (3)

إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد بسبب «تصريحات السمنة»

ردت الفنانة إنجى وجدان على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد بشأن «تصريحات السمنة». وقالت إنجى وجدان فى مقطع فيديو مقتضب، نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بينما نشرته كاملا على موقع «يوتيوب»: «أنا عادة مبحبش أتكلم على حد أو أعمل مشاكل مع حد، لكن أنا لسة متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وإنهم عبء على الدولة، وإن شكلهم وحش، وبيكونوا عرقانين عشان عندهم سموم، وحابة أرد على حاجة.. أولا أستاذة ريهام حضرتك كنتى عيانة، أو عيانة، وفى جميع الحالات مش فى صالحك إنك تتكلمى مع الناس بالطريقة دى».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org