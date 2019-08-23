رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يحقق أول فوز في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
استون فيلا
استون فيلا
حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، سجلهما ويسلي مورايس في الدقيقة الحادية والعشرين، وأنور الغازي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق الفريق الذي يضم المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، أول فوز له بعد ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تلقى فريق "التوفيز" الخسارة الأولى، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.
محمود حسن تريزيجيه، شارك اساسياً وظهر بمستوى طيب ولعب خلف راس الحربة، وحصل على البطاقة الصفراء، بعدما أعاق تنفيذ لاعب إيفرتون لركلة ثابتة، وشهدت الدقيقة 85 مشاركة أحمد المحمدي الذي بدأ المباراة جالسًا على مقاعد البدلاء، على حساب تريزيجيه، الهدف الأول جاء في الدقيقة 22، من بينية جوتا بيليتيرو إلى ويسلي
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الأهلى -واطلع برة (4)

مدرب اطلع بره عن مواجهة الأهلي: ستمنحنا الخبرات

أكد مايكل موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اطلع بره أن فريق الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة الأكبر له خلال المشاركات الإفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونجح في تحقيق الفوز العريض".
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حدث في المدرجات.. جماهير الأهلى تطالب برحيل "أزارو"

شنت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة، هجوما شديدًا من المدرجات على المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الأهلى، وذلك أثناء المباراة التى جمعت فريق الأهلى بنظيره فريق اطلع برة الجنوب سودانى فى إطار الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز تاريخي للأهلى بتسع أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية. وجاءت أبرز هتافات الجماهير ضد أزارو على النحو التالي:" وليد أزارو مين ..تيشرت الأهلى تقيل"، "سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم.. سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم".
رامي-ربيعة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، بعدما غادر ملعب اللقاء، في الدقيقة 28 وشارك أيمن أشرف بدلًا منه.
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استون-فيلا

في غياب المحمدى.. تريزيجيه يقود تشكيلة أستون فيلا

أعلن دينسي سميث المدير الفنى لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها مباراته اليوم الجمعة والمقرر أن يلتقى فيها فريق إيفرتون والتى ستقام على ملعب فيلا بارك فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وجاء محمود حسن "تريزيجه" نجم المنتخب الوطنى على رأس قائمة أستون فيلا في المباراة الرسمية الثالثة له في الموسم مع الفريق الإنجليزي . ويحتل إيفرتون المركز التاسع من جدول البريميرليج برصيد 4 نقاط بينما يتذيل أستون فيلا الجدول بدون نقاط.
تريزيجيه‎

فيلا يبحث عن أول انتصار في البريميرليج منذ 3 أعوام

يستقبل نادي أستون فيلا الموجود فيه نجما المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، نظيره إيفرتون اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب فيلا بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويحتل فيلا المركز الـ17 دون رصيد من النقاط، بينما يوجد إيفرتون في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، وتعد تلك المواجهة هي الأكثر تكرارا في الكرة الإنجليزية، حيث سبق أن تواجها في 203 مباريات من قبل، حقق خلالها إيفرتون الانتصار في 76 مباراة مقابل 73 انتصارا لأستون فيلا.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يواصل السقوط

تعرض فريق أستون فيلا الذي يضم المصريين محمود حسن "تريزيجيه " وأحمد المحمدي، للسقوط للمرة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام نظيره بورنموث، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك المحمدي أساسيًا طوال أحداث اللقاء، بينما خرج تريزيجيه في الدقيقة 87، تقدم بورنموث في الدقيقة الثانية، عن طريق جوشوا كينج، وعزز ويلسون تقدم الضيوف في الدقيقة 12، وقلص دوجلاس لويز الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 71.
تريزيجيه‎

تريزيجيه يشارك لأول مرة مع أستون فيلا

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لأول مرة مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، كما شارك زميله أحمد المحمدي، وشكل اللاعبان جبهة مصرية خالصة، حيث لعب الأخير في مركزه المعتاد "الظهير الأيمن" بينما دفع المدير الفني دين سميث بـ"تريزيجيه" في مركز الجناح الأيمن، نظرًا لحجز الهولندي أنور الغازي مركز الجناح الأيسر في التشكيل.
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