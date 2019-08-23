بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يحقق أول فوز في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

استون فيلا

حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، سجلهما ويسلي مورايس في الدقيقة الحادية والعشرين، وأنور الغازي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق الفريق الذي يضم المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، أول فوز له بعد ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تلقى فريق "التوفيز" الخسارة الأولى، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.

محمود حسن تريزيجيه، شارك اساسياً وظهر بمستوى طيب ولعب خلف راس الحربة، وحصل على البطاقة الصفراء، بعدما أعاق تنفيذ لاعب إيفرتون لركلة ثابتة، وشهدت الدقيقة 85 مشاركة أحمد المحمدي الذي بدأ المباراة جالسًا على مقاعد البدلاء، على حساب تريزيجيه، الهدف الأول جاء في الدقيقة 22، من بينية جوتا بيليتيرو إلى ويسلي

محمود حسن تريزيجيه، شارك اساسياً وظهر بمستوى طيب ولعب خلف راس الحربة، وحصل على البطاقة الصفراء، بعدما أعاق تنفيذ لاعب إيفرتون لركلة ثابتة، وشهدت الدقيقة 85 مشاركة أحمد المحمدي الذي بدأ المباراة جالسًا على مقاعد البدلاء، على حساب تريزيجيه،

الهدف الأول جاء في الدقيقة 22، من بينية جوتا بيليتيرو إلى ويسلي المتوغل داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من بين المدافعين ووصلت إلى ويسلي الذي قام باستلامها و سددها داخل الشباك معلنًا عن إحراز هدف التقدم الأول.



وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، عزز أنور الغازي تقدم فريق أستون فيلا بهدف ثان، بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة بينية من ماكجين، فشل بيكفورد في التصدي لها لتسكن الشباك وينتهي اللقاء بفوز استون فيلا 2-0.