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الإيجار القديم.. أكبر تحدٍ للنواب قبل انتخابات 2020

نواب: القانون الحالي عمره يتخطى 60 عاما وتعديله يتطلب حوارا مجتمعيا طويلا.. لا مبرر للتأخير ولو بدأنا دور الانعقاد بمناقشته سنتمكن من الانتهاء منه قبل ختام الفصل التشريعي
تحرير:أحمد جاد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
مجلس النواب
مجلس النواب
يستأنف مجلس النواب أعماله أكتوبر المقبل، إذ يعقد أولى جلسات دور انعقاده الخامس والأخير، وأمامه عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة والمكملة للدستور، لا بد أن ينتهي منها، على رأسها القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة (2020) سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وتقسيم الدوائر، بخلاف قانون الإدارة المحلية.. وأمام هذا السيل بات من الصعب أن يناقش البرلمان الإيجار القديم بشكل كامل يشمل الأشخاص الاعتبارية والعادية، خاصة وأن الأخير يستلزم حوارا مجتمعيا ما يعني أن قانون الإيجار القديم قد يحتاج لمزيد من الوقت، ربما لا تتسع أشهر الانعقاد الأخير للانتهاء منه.
يقول النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان، لـ"التحرير"، إن قانون الإيجار القديم قد يواجه بعض العقبات في مناقشاته خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة في ظل ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، إذ يستلزم على مجلس النواب الانتهاء من عدد من القوانين الهامة قبل الإيجار القديم، ومنها الموازنة العامة والمحليات وقانوني
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
ميكل-هلال

بعد إنقاذ حياته.. مايكل هلال يوجه رسالة لابن شقيق شيخ الأزهر

وجه مايكل هلال، رسالة شكر لنجل شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعد إنقاذ حياته وتبرعه له بالدم عقب محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه وقدميه أول أمس، وكتب الطبيب الشاب عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مبفتحش سوشيال ميديا طبعا ولا بمسك الموبايل ولسه تعبان.. أنا بس نسيت حاجة مهمة جدا، أنا حابب أشكر جدا جدا شخص جميل جدا اسمه المهندس أسامة.. البشمهندس أسامة أنا معرفهوش وهو ميعرفنيش، كان أول واحد يوصل عندى المستشفى، وهو اللى أنقذ حيآتى واتبرع لي بكيسين دم.. عمه يبقى الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر بتاع الأزهر".
زواج- القاصرات

للمرة الثالثة خلال شهر.. التصدي لزواج طفلة بكفر الشيخ

قال صبري عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه للمرة الثالثة خلال شهر، تلقى بلاغا عن طريق خط لجنة الطفل، اليوم الجمعة، لإيقاف جريمة إتمام زواج طفلة بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، مؤكدًا أن المسئولين بوحدة حماية الطفل بفوه تمكنوا من أخذ الإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة لمنع زواجها الذي تم الإعلان أنه خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى السن القانوني، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ، لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
لقطة من فيديو رقص مدرس مع الطلاب

«المُعلم الراقص» يثير الجدل.. تقاليع الدروس الخصوصية

«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، مقولة أراد من خلالها أمير الشعراء أحمد شوقي أن يظهر مكانة المعلم ودوره الكبير في تربية النشء في القرن الماضي، لكنه لم يكن يعلم أن بعض المعلمين سوف يضربون بمقولته عرض الحائط، وأنهم سيعملون على تشويه سمعة المعلمين بأيديهم، بعدما ظلت لسنوات عديدة ناصعة البياض ويُضرب بهم المثل في الاحترام والوقار، فالسنوات الأخيرة كانت شاهدة على العديد من الوقائع المثيرة للجدل، والتى كان أبطالها معلمين، لا سيما أنها كانت محل رفض من قبَل المجتمع المصري.
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مجلس-النواب

حبوب العطارين لمنع الحمل في طلب إحاطة: سامة

أعربت النائبة فايقة فهيم، عن قلقها بشأن انتشار حبوب من الخروع، ويصفها عديد من العطارين على أساس أنها أحد وسائل منع الحمل الآمنة، بل وأفضل من الوسائل التقليدية، مضيفة أنه يتم وصف هذه الحبة للرجال بحجة أنها تعطي قوة إضافية لهم، إلا أن تناولها لمدة شهرين متتابعين، يصيب بألم فظيع في المعدة ويؤدي إلى التسمم. وبناءً عليه تقدمت "فهيم" بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن وصف حبوب سامة للمواطنين بحجة العلاج دون تدخل الأجهزة المعنية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أول تحرك برلماني حول تحصيل رسوم ضمن «قوائم الانتظار»

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى المواطنين الخاصة بالقرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة، في طلب احاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن تحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجانية.
مجلس-النواب

«اقتصادية وخدمية».. قوانين يطلبها نواب البرلمان

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، حدد عدد من النواب طبيعة القوانين التي يحتاجون للتركيز عليها، سواء ذات الطبيعة الاقتصادية أو الخدمية المجتمعية، وصولا إلى القوانين الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، التى تسهم في تصحيح الأوضاع المتعلقة مباشرة بالمواطنين، ومنها -على سبيل المثال- القوانين الخاصة بالإسكان وتصحيح أوضاع الإيجارات، إضافة إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية، والتى لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك، والأخرى الخاصة بالضرائب.
بناء (3)

بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
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