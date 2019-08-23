60 حكما و300 مليون.. القبض على أخطر نصاب بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على "نصاب خطير" صاحب شركة للمقاولات والاستثمار العقاري، بعد سقوطه في قبضة المباحث، إذ تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتواجد "محمد ط." 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، داخل مقر شركته بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكما قضائيا: "نصب واحتيال وتبديد وشيكات"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية.

كشفت تحريات مباحث الجيزة، أن المتهم كان يقيم بنطاق قسم شرطة النزهة، وأخذ يتنقل من مكان لآخر بعد نصبه على المواطنين، خشية ضبطه، كما أن لديه شريك آخر، صادر ضده أحكاما قضائية، في قضايا نصب، شيكات بدون رصيد. بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم، وتم إعداد مأمورية برئاسة