جريمة

60 حكما و300 مليون.. القبض على أخطر نصاب بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
المتهم
المتهم
نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على "نصاب خطير" صاحب شركة للمقاولات والاستثمار العقاري، بعد سقوطه في قبضة المباحث، إذ تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتواجد "محمد ط." 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، داخل مقر شركته بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكما قضائيا: "نصب واحتيال وتبديد وشيكات"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية.
كشفت تحريات مباحث الجيزة، أن المتهم كان يقيم بنطاق قسم شرطة النزهة، وأخذ يتنقل من مكان لآخر بعد نصبه على المواطنين، خشية ضبطه، كما أن لديه شريك آخر، صادر ضده أحكاما قضائية، في قضايا نصب، شيكات بدون رصيد. بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم، وتم إعداد مأمورية برئاسة
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اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 2 طن بانجو في منطقة صحراوية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر، بعد ورود معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتاخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد، مكاناً لإخفاء تلك المواد.
الاعدام (1)

جثة معلقة بحبل داخل غرفة تثير الذعر في البحيرة

عثر أهالى قرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثة عامل زراعى مشنوقا في حجرة داخل منزله، وسط حالة من الفزع والذعر والحزن الشديد بين أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى نيابة المحمودية التي باشرت التحقيق، إذ تولى مصطفى كمال، وكيل النائب العام، التحقيق وأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لإعطاء التصريح اللازم بدفن الجثة.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 أطفال في انقلاب سيارة بجمصة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب أربعة أطفال بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق جمصة الدولي. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة ناحية قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس، وانتشلتهم فرق الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، ونقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس لتلقي الاسعافات اللازمة.
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اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
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«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
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مطاردة بالسكين.. مشاهد في جريمة «جثة البرميل»

لم يدر سمسار أن موافقته على الصعود إلى منزل عاطل لإنهاء اتفاقهما على بيع أجهزة كهربائية مستعملة ملك الأخير ستكتب الفصل الأخير من حياته في مشهد عنوانه الرئيسي "الغدر والخيانة". ثمة خلاف وقع بين الاثنين تطور إلى مشادة انصرف على أثرها السمسار في محاولة لإنهاء الأمر دون أي ضرر، لكن صاحب الشقة طارده ممسكا بسكين المطبخ محاولا الفتك به، وسدد له طعنات عدة في أماكن متفرقة بالجسم أردته قتيلا في الحال، ليتدحرج المجني عليه على السلم الذي صُبغ بلون الدماء والانتقام.
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