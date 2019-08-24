رياضة

مدرب الأهلي: المغرضون وراء شائعة إقالة الجهاز الفني

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
جهاز الأهلي
جهاز الأهلي
كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب نهاية مواجهته مع نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بـ9 أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، أن على لطفي لم يختبر في اللقاء بعدما تسيد لاعبو الأهلي المباراة من بداياتها. وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «الفريق أدى بشكل جيد بغض النظر عن مستوى فريق اطلع برة، النتيجة عامل أساسي في استعادة روح الثقة للاعبين وهو ما شاهدناه خلال اللقاء».
وعن تداول بعض الأخبار بشأن عدم استمرار الجهاز الفني بعد إقالة لاسارتي قال: «هذا شيء يخص إدارة الأهلي، وحتى هذه اللحظة لم يتحدث معنا أحد بشأن هذا الأمر». واختتم: «البعض يحاول ترويج شائعات أو إلقاء اللوم على فرد بعينه، وفي هذه الأوقات يظهر المغرضون والمنتفعون أملا في الفوز بجزء من التورتة». وتأهل
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تنس طاولة

سيدات مصر تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد حصده لذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالتغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية لمنافسات تنس الطاولة بنتيجة 3-2، وفاز منتخب السيدات بالمباراة الأولى للزوجي والتي شارك فيها الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بنتيجة 3-1 ليتقدم في النتيجة 1-صفر، ثم فازت دينا مشرف بالمباراة الثانية بعد التغلب على منافستها لاعبة نيجيريا فونك أوشونايك بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11-1و 11-5و11-2، لتتقدم مصر في النتيجة 2-صفر.
استون-فيلا

بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يحقق أول فوز في البريميرليج

حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، سجلهما ويسلي مورايس في الدقيقة الحادية والعشرين، وأنور الغازي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق الفريق الذي يضم المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، أول فوز له بعد ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تلقى فريق "التوفيز" الخسارة الأولى، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.
الأهلى -واطلع برة (4)

مدرب اطلع بره عن مواجهة الأهلي: ستمنحنا الخبرات

أكد مايكل موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اطلع بره أن فريق الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة الأكبر له خلال المشاركات الإفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونجح في تحقيق الفوز العريض".
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الأهلى -واطلع برة (4)

مدرب اطلع بره عن مواجهة الأهلي: ستمنحنا الخبرات

أكد مايكل موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اطلع بره أن فريق الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة الأكبر له خلال المشاركات الإفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونجح في تحقيق الفوز العريض".
رامي-ربيعة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، بعدما غادر ملعب اللقاء، في الدقيقة 28 وشارك أيمن أشرف بدلًا منه.
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مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
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