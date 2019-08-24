مدرب الأهلي: المغرضون وراء شائعة إقالة الجهاز الفني

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

جهاز الأهلي

كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب نهاية مواجهته مع نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بـ9 أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، أن على لطفي لم يختبر في اللقاء بعدما تسيد لاعبو الأهلي المباراة من بداياتها. وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «الفريق أدى بشكل جيد بغض النظر عن مستوى فريق اطلع برة، النتيجة عامل أساسي في استعادة روح الثقة للاعبين وهو ما شاهدناه خلال اللقاء».

وعن تداول بعض الأخبار بشأن عدم استمرار الجهاز الفني بعد إقالة لاسارتي قال: «هذا شيء يخص إدارة الأهلي، وحتى هذه اللحظة لم يتحدث معنا أحد بشأن هذا الأمر». واختتم: «البعض يحاول ترويج شائعات أو إلقاء اللوم على فرد بعينه، وفي هذه الأوقات يظهر المغرضون والمنتفعون أملا في الفوز بجزء من التورتة». وتأهل