سيدات مصر تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

منتخب السيدات لتنس الطاولة

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد حصده لذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالتغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية لمنافسات تنس الطاولة بنتيجة 3-2، وفاز منتخب السيدات بالمباراة الأولى للزوجي والتي شارك فيها الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بنتيجة 3-1 ليتقدم في النتيجة 1-صفر، ثم فازت دينا مشرف بالمباراة الثانية بعد التغلب على منافستها لاعبة نيجيريا فونك أوشونايك بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11-1و 11-5و11-2، لتتقدم مصر في النتيجة 2-صفر.

وانتهت المباراة الثالثة بفوز المنتخب النيجيري بقيادة إديم أوفيونج على فرح عبد العزيز لاعبة مصر بنتيجة 3-0، لتصبح النتجية 1-2. ثم نجح المنتخب النيجيرى في النتيجة 2-2، بعد فوز فونك أوشونايك بالمباراة الرابعة على لاعبة مصر يسرا حلمى بنتيجة 3-1، ليتم اللجوء إلى المباراة فاصلة. وحسمت دينا مشرف لاعبة مصر

وانتهت المباراة الثالثة بفوز المنتخب النيجيري بقيادة إديم أوفيونج على فرح عبد العزيز لاعبة مصر بنتيجة 3-0، لتصبح النتجية 1-2.



ثم نجح المنتخب النيجيرى في النتيجة 2-2، بعد فوز فونك أوشونايك بالمباراة الرابعة على لاعبة مصر يسرا حلمى بنتيجة 3-1، ليتم اللجوء إلى المباراة فاصلة.



وحسمت دينا مشرف لاعبة مصر وبطلة أفريقيا المنافسة الشرسة لصالح مصر، بعد الفوز بالمباراة الخامسة، لتمنح سيدات الفراعنة الميدالية الذهبية والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.



ومثل منتخب مصر للسيدات في المباراة النهائية، دينا مشرف وفرح عبد العزيز ويسرا حلمي، وتعد هذه الميدالية الذهبية هي المبدالية العشرين للبعثة المصرية.



