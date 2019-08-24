رياضة

سيدات مصر في تنس الطاولة تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
منتخب السيدات لتنس الطاولة
منتخب السيدات لتنس الطاولة
تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد حصده لذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالتغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية لمنافسات تنس الطاولة بنتيجة 3-2، وفاز منتخب السيدات بالمباراة الأولى للزوجي والتي شارك فيها الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بنتيجة 3-1 ليتقدم في النتيجة 1-صفر، ثم فازت دينا مشرف بالمباراة الثانية بعد التغلب على منافستها لاعبة نيجيريا فونك أوشونايك بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11-1و 11-5و11-2، لتتقدم مصر في النتيجة 2-صفر.
وانتهت المباراة الثالثة بفوز المنتخب النيجيري بقيادة إديم أوفيونج على فرح عبد العزيز لاعبة مصر بنتيجة 3-0، لتصبح النتجية 1-2. ثم نجح المنتخب النيجيرى في النتيجة 2-2، بعد فوز فونك أوشونايك بالمباراة الرابعة على لاعبة مصر يسرا حلمى بنتيجة 3-1، ليتم اللجوء إلى المباراة فاصلة. وحسمت دينا مشرف لاعبة مصر
اقرأ المزيد
اشرف-صبحي

صبحي: قادرون على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على 21 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 66 ميدالية حتى الآن، 21 ذهبية، و27 فضية، و18 ميدالية برونزية، وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية. وقال صبحى إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.
الجهاز-الفني-للنادي-الأهلي-محمد-يوسف

مدرب الأهلي: المغرضون وراء شائعة إقالة الجهاز الفني

كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب نهاية مواجهته مع نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بـ9 أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، أن على لطفي لم يختبر في اللقاء بعدما تسيد لاعبو الأهلي المباراة من بداياتها. وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «الفريق أدى بشكل جيد بغض النظر عن مستوى فريق اطلع برة، النتيجة عامل أساسي في استعادة روح الثقة للاعبين وهو ما شاهدناه خلال اللقاء».
استون-فيلا

بمشاركة تريزيجيه.. فيلا يحقق أول فوز في البريميرليج

حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، سجلهما ويسلي مورايس في الدقيقة الحادية والعشرين، وأنور الغازي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق الفريق الذي يضم المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، أول فوز له بعد ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تلقى فريق "التوفيز" الخسارة الأولى، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (4)

منتخب مصر يحقق فوزه الثاني في مونديال اليد للناشئين

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ثاني انتصاراته في بطولة كأس العالم على حساب نظيره منتخب تايوان في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 36-25 أي بفارق 11 نقطة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-15. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا، ولعب الفراعنة قبل هذه المباراة مواجهتين، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32-29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28-24).
منتخب-مصر-للأولمبياد-الخاص‎ (2)

منتخب مصر يفوز بالميدالية الذهبية للأولمبياد الخاص

تمكن منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم تحقيق الفوز على منتخب النمسا في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء لتحديد المراكز الأول والثاني في بطولة الأولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من 3 حتى 6 أغسطس الجاري. واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما فتحي طارق ومحمود جمال لاعبا منتخب مصر للأولمبياد الخاص، ظهر المنتخب المصري بشكل قوي للغاية في المباراة وتمكن لاعبو الفراعنة من تحقيق الفوز على نظيره النمساوي بالرغم من قوة منتخب النمسا الذي فاز صباح اليوم على منتخب المالديف.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-يد‎ (4)

منتخب مصر للناشئين يهزم السويد في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تحقيق الفوز اليوم الثلاثاء، على نظيره منتخب السويد بنتيجة 32- 28 ، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، في نسختها الثامنة المقامة حاليا بمقدونيا خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبًا، وحسم ناشئو الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16- 15، بينما نجحوا في زيادة فارق الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز ناشئي الفراعنة 32- 28، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات فرنسا، المجر، الصين تايبيه، وكندا.
عمر عصر لاعب تنس الطاولة‎

إنبي يفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

فاز نادي إنبي ببطولة الأندية الإفريقية لتنس الطاولة التي أقيمت في نيجيريا- لاجوس، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالبطولة وتغلب على نيجيريا في مباراته الأولى بنتيجة 0/3، وتخطى فريق زيمبابوي بنفس النتيجة ليصعد إلى الدور نصف النهائي ليفوز على إثيوبيا ثم الصعود إلى المباراة النهائية والفوز على نيجيريا مجددا وتحقيق اللقب. وتضم بعثة إنبي اللاعبين أحمد صالح وأحمد نديم بالإضافة إلى المحترف بالدوري البرتغالي آرونا واللاعب عمر عصر المحترف بالدورى الألماني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org