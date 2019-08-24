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بعد قرار وقفها.. ريهام سعيد: حسبي الله ونعم الوكيل

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
لم تمر دقائق على إعلان وقف برنامج "صبايا" ومنع ريهام سعيد من ممارسة العمل الإعلامي وتقديم بلاغ ضدها، إلا وسارعت بنشر صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوي من أي حد، أنك السميع العليم".. وقرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الجمعة، منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين، بالإضافة إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.
وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة. وفي وقت سابق مساء اليوم، اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، قرارا بوقف برنامج صبايا، "على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"،
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ريهام-سعيد

«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
ريهام-سعيد (2)

«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.
ريهام -سعيد (1)

اجتماع طارئ لـ«الإعلاميين» حول ريهام سعيد

قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول. وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أوالتمييز بين المواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريهام-سعيد

«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
ريهام-سعيد (2)

«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.
ريهام -سعيد (1)

اجتماع طارئ لـ«الإعلاميين» حول ريهام سعيد

قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول. وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أوالتمييز بين المواطنين.
ريهام-سعيد (2)

ريهام سعيد عن منتقدي تصريحات السمنة: شكلهم وحش فعلا

تصريحات جديدة أدلت بها الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن مرضى السمنة خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، إذ عدّه كثيرون إساءة كبيرة لهم. وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، على حد تعبيرها، مضيفة: "إحنا عملنا جراحات لناس كتير من مرضى السمنة الأسبوع اللي فات، وبقوا زي الفل وصحتهم كويسة أوي".
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