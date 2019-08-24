بعد قرار وقفها.. ريهام سعيد: حسبي الله ونعم الوكيل

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

ريهام سعيد

لم تمر دقائق على إعلان وقف برنامج "صبايا" ومنع ريهام سعيد من ممارسة العمل الإعلامي وتقديم بلاغ ضدها، إلا وسارعت بنشر صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوي من أي حد، أنك السميع العليم".. وقرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الجمعة، منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين، بالإضافة إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة. وفي وقت سابق مساء اليوم، اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، قرارا بوقف برنامج صبايا، "على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"،