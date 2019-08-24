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في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

تحرير:محمد عودة ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
في مثل هذا اليوم 24 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1922: الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك في مؤتمر نابلس. وفي عام 1965: جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل مشكلة اليمن. وفي عام 1995: طرح ويندوز 95 في الأسواق.
وفي عام 1991: ميخائيل جورباتشوف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي.وفي عام 1954: الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون مكافحة الشيوعية خوفا من الخطر الشيوعي.وفي عام 1821: الإعلان عن استقلال المكسيك.وفي عام 1912: ألاسكا تصبح أرضا أمريكية.وفي عام 1572: وقوع مذبحة سان بارثليمبو والتي قتل بها
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طائرات الجيش الليبي

مقاتلات الجيش الليبي تدك معسكر الكيمياء بتاجوراء

قال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء. بحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة.
نبيل- القروي (2)

قوة مسلحة وجرائم مالية.. كواليس القبض على مرشح رئاسي في تونس

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الجمعة، نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، وسط أحاديث عن تهرب ضريبي وغسيل أموال، وبعد نحو ساعتين من إلقاء القبض عليه، أصدرت وزاة الداخلية بيانا، على موقعها الرسمي، تكشف فيه ملابسات توقيف الفروي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حزب "قلب تونس"، موضحة أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة (شمال غرب) إيقاف المعني بالأمر".
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي بغزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، مساء الخميس، قالت إنه ألقى قنابل يدوية تجاهها قرب السياج الحدودي لقطاع غزة. وبحسب قناة «العربية»، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، عن انتشال الفلسطيني الذي أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل، شرقي مدينة غزة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن طواقم الإسعاف «انتشلت إصابة من المنطقة المحاذية للخط الفاصل شرق غزة»، وأضافت أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذيه، وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.
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في مثل هذا اليوم.. انضمت الجزائر إلى الجامعة العربية

في مثل هذا اليوم 16 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1962: انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية. وفي عام 1952: المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. وفي عام 2001: توجيه الاتهام إلى بول بوريل خادم الأميرة ديانا سبينسر بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص.
حائط البراق

في مثل هذا اليوم.. اندلاع انتفاضة البراق في القدس

في مثل هذا اليوم 15 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: اندلاع انتفاضة البراق في القدس وذلك ردا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق، وقد قمع البريطانيون الانتفاضة بقوة وصفت بالوحشية. وفي عام 1769: ولد نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا. وفي عام 1971: البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية. وفي عام 1947: إعلان استقلال الهند عن بريطانيا.
ريتشارد نيكسون

في مثل هذا اليوم.. استقال نيكسون من رئاسة أمريكا

في مثل هذا اليوم 8 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1974: الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن استقالته من منصبه عقب فضيحة ووترجيت. وفي عام 1970: بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية - الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يوم حسب مضمون المبادرة الأمريكية المعروفة باسم روجرز. وفي عام 1786: وصول الرحالة جان بالما إلى قمة جبال الألب. وفي عام 1940: بداية معركة بريطانيا.
الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم.. توفي الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم 1 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2005: توفي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وفي عام 2005: أصبح الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا للسعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1955: شكري القوتلي يتولى رئاسة الجمهورية في سوريا للمرة الأولى.
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