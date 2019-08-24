في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

تحرير:محمد عودة ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم 24 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1922: الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك في مؤتمر نابلس. وفي عام 1965: جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل مشكلة اليمن. وفي عام 1995: طرح ويندوز 95 في الأسواق.

وفي عام 1991: ميخائيل جورباتشوف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي.وفي عام 1954: الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون مكافحة الشيوعية خوفا من الخطر الشيوعي.وفي عام 1821: الإعلان عن استقلال المكسيك.وفي عام 1912: ألاسكا تصبح أرضا أمريكية.وفي عام 1572: وقوع مذبحة سان بارثليمبو والتي قتل بها