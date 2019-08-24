رياضة

الطيب: فوز الأهلي بشرة خير للفوز بالتاسعة بشرط

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
أحمد الطيب
أحمد الطيب
علق المعلق الكروي أحمد الطيب على فوز الأهلي التاريخي على نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، بـ9 أهداف نظيفة، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري ابطال إفريقيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقال: «فوز الأهلى بالتسعة بشرة خير للفوز بالتاسعة». وتأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور الـ64 من البطولة الإفريقية.
وكتب أحمد الطيب في تعليقه على فوز الأهلي على اطلع بره قائلاً: «فوز الأهلى بالتسعة بشرة خير للفوز بالتاسعة شرط استمرار محمد يوسف الفائز بالثامنة». وفاز فريق الأهلى على فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور
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صبحي: قادرون على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على 21 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 66 ميدالية حتى الآن، 21 ذهبية، و27 فضية، و18 ميدالية برونزية، وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية. وقال صبحى إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.
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سيدات مصر في تنس الطاولة تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

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كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب نهاية مواجهته مع نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بـ9 أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، أن على لطفي لم يختبر في اللقاء بعدما تسيد لاعبو الأهلي المباراة من بداياتها. وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «الفريق أدى بشكل جيد بغض النظر عن مستوى فريق اطلع برة، النتيجة عامل أساسي في استعادة روح الثقة للاعبين وهو ما شاهدناه خلال اللقاء».
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مدرب اطلع بره عن مواجهة الأهلي: ستمنحنا الخبرات

أكد مايكل موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اطلع بره أن فريق الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة الأكبر له خلال المشاركات الإفريقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونجح في تحقيق الفوز العريض".
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الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، بعدما غادر ملعب اللقاء، في الدقيقة 28 وشارك أيمن أشرف بدلًا منه.
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مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
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مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
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