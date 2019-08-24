الطيب: فوز الأهلي بشرة خير للفوز بالتاسعة بشرط

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص

أحمد الطيب

علق المعلق الكروي أحمد الطيب على فوز الأهلي التاريخي على نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، بـ9 أهداف نظيفة، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري ابطال إفريقيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقال: «فوز الأهلى بالتسعة بشرة خير للفوز بالتاسعة». وتأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور الـ64 من البطولة الإفريقية.

وكتب أحمد الطيب في تعليقه على فوز الأهلي على اطلع بره قائلاً: «فوز الأهلى بالتسعة بشرة خير للفوز بالتاسعة شرط استمرار محمد يوسف الفائز بالثامنة». وفاز فريق الأهلى على فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور