صبحي: قادرون على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على 21 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 66 ميدالية حتى الآن، 21 ذهبية، و27 فضية، و18 ميدالية برونزية، وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية.
وقال صبحى إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.
وأكد صبحى أنه يتابع مشاركات الأبطال المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية، خاصة المؤهلة منها لأولمبياد طوكيو 2020.وأشار إلى أن النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصريون فى مختلف البطولات تعد مؤشرا إيجابيا على قدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 على تحقيق نتائج
وأكد صبحى أنه يتابع مشاركات الأبطال المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية، خاصة المؤهلة منها لأولمبياد طوكيو 2020.
وأشار إلى أن النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصريون فى مختلف البطولات تعد مؤشرا إيجابيا على قدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 على تحقيق نتائج مشرفة لمصر.
كانت هايدى عادل وشريف نظير، لاعبا مصر للخماسى الحديث، أول المتأهلين لأولمبياد طوكيو بعد فوزهما بذهبيتين فى التصفيات الإفريقية التى أقيمت على ملاعب بلاتينيوم فى التجمع الخامس، كما تأهل السباح على خلف الله، لاعب منتخب مصر لتحقيقه زمن 21:98 فى سباق 50 متر حرة بنصف نهائى بطولة العالم للسباحة التى أقيمت فى كوريا يوليو الماضى.
وتأهل منتخب مصر للسباحة التوقيعية بمنافسات الأداء الفنى والحر للفرق، ومنافسات الأداء الفنى والحر للزوجى، بعد احتلاله أفضل تصنيف إفريقى فى بطولة العالم.
وانضم إلى قائمة الأبطال المتأهلين البطل عزمى محيلبة بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم لرماية الخرطوش بفنلندا برصيد 46 طبقا فى النهائى، ليصبح ثانى لاعب فى الرماية يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد زميله أحمد توحيد زاهر الحاصل على فضية بطولة كأس العالم للرماية، والتى أقيمت بالمكسيك.
ومؤخرا، أحرز منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة ذهبية الفرق بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة 3/2 وبذلك يتأهل إلى أولمبياد طوكيو، كما فاز منتخب مصر للرجال في المباراة بأشواط الزوجى 3/1، ثم الفردى 3/0، ثم الفردى خسارة 3/0، ثم خسارة 3/2، ثم الفوز فى آخر مواجهة فردية 3/0، لتحسم مصر لقب الرجال بعد الفوز بلقب السيدات على حساب نيجيريا أيضا.