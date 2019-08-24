صبحي: قادرون على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ ص

الدكتور أشرف صبحي

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على 21 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 66 ميدالية حتى الآن، 21 ذهبية، و27 فضية، و18 ميدالية برونزية، وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية. وقال صبحى إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.

وأكد صبحى أنه يتابع مشاركات الأبطال المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية، خاصة المؤهلة منها لأولمبياد طوكيو 2020.وأشار إلى أن النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصريون فى مختلف البطولات تعد مؤشرا إيجابيا على قدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 على تحقيق نتائج