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مقاتلات الجيش الليبي تدك معسكر الكيمياء بتاجوراء

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ ص
طائرات الجيش الليبي
طائرات الجيش الليبي
قال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء. بحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة.
من ناحية أخرى، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش القبض على القائد الميداني عبد الرحمن محمد عبدو «المعروف بالزيقرا» والذي يقاتل في صفوف الميلشيا الموالية لحكومة طرابلس.وقال المركز، في بيان له، الجمعة، إن «بالزيقرا كان في طريقه للهروب إلى تونس ومجموعة ميليشيا ما يعرف بثوار طرابلس
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نبيل- القروي (2)

قوة مسلحة وجرائم مالية.. كواليس القبض على مرشح رئاسي في تونس

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الجمعة، نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، وسط أحاديث عن تهرب ضريبي وغسيل أموال، وبعد نحو ساعتين من إلقاء القبض عليه، أصدرت وزاة الداخلية بيانا، على موقعها الرسمي، تكشف فيه ملابسات توقيف الفروي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حزب "قلب تونس"، موضحة أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة (شمال غرب) إيقاف المعني بالأمر".
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي بغزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، مساء الخميس، قالت إنه ألقى قنابل يدوية تجاهها قرب السياج الحدودي لقطاع غزة. وبحسب قناة «العربية»، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، عن انتشال الفلسطيني الذي أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل، شرقي مدينة غزة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن طواقم الإسعاف «انتشلت إصابة من المنطقة المحاذية للخط الفاصل شرق غزة»، وأضافت أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذيه، وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي: إن "إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذها. وأضاف أكونيس، عضو الكابينت السابق، أننا قد وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن لمواطنينا، بحسب "i24NEWS". وأوضح أنه "لا يؤيد احتلال غزة، أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة"، مضيفا: "من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية".
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس". وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.
المسماري

الجيش الليبي: أحبطنا مخططا لإنشاء قاعدة جوية تركية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطتت مخططا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية. وأضاف المسماري في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن الضربة النوعية "منعت خطرا كبيرا جدا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية". وأوضح أن العملية العسكرية "الاستراتيجية" استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، إذ تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.
المشير خليفة حفتر

حفتر يرفض تمديد هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال مصدر عسكري ليبي: إن "حفتر عقد اجتماعًا مُوسعًا بقادة قواته في مختلف محاور القتال، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس 4 أبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش". وأفاد مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني، خالد المحجوب، بأن قوات الجيش التزمت بما أصدره المشير حفتر، ولم تطلق أي رصاصة أثناء الهدنة.
سامح-شكرى (1)

مصر للأمم المتحدة: تعاونوا مع ممثلي الشعب الليبي لحل الأزمة

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر أعربت عن إشادتها بما قد أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤخراً، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا. مؤكدا أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها.
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