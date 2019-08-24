مقاتلات الجيش الليبي تدك معسكر الكيمياء بتاجوراء

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ ص

طائرات الجيش الليبي

قال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء. بحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة.

من ناحية أخرى، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش القبض على القائد الميداني عبد الرحمن محمد عبدو «المعروف بالزيقرا» والذي يقاتل في صفوف الميلشيا الموالية لحكومة طرابلس.وقال المركز، في بيان له، الجمعة، إن «بالزيقرا كان في طريقه للهروب إلى تونس ومجموعة ميليشيا ما يعرف بثوار طرابلس