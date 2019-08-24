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عكاشة: اختشوا على دمكم وبطلوا شكوى من غلاء الأسعار

تحرير:محمد عودة ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
قال الإعلامى توفيق عكاشة إن مصر بها أسرار الأرض، ويُقال إن كنوز سليمان وقارون فى مصر. وأضاف عكاشة، خلال حلقة الجمعة من برنامج «مصر اليوم»، الذى يقدمه عبر فضائية «الحياة»: «أنا من وجهة نظرى الشخصية بناء على تحليل وقراءة، أرى أن كنوز سليمان علم مدفون فى مصر، توجد به أسرار ترتبط بسر الخالق، نظرا لأن معجزات سليمان كان يتحدث مع الطير والجن ومع كل المخلوقات، وكنوز قارون أرى أيضا أنها أسرار من خلالها مكن تُفك شفرات كثيرة، ومن الممكن أن تكون كنوزا من الذهب».
وتابع: «مصر هى أم دول الأرض»، موجها حديثه للمواطن: «نحن لا نريد منكم عناءً ولا شقاءً، كل ما نريده منكم عملا وإنتاجًا، هذه هى المعادلة التى تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد فتى، يعود على المواطن المصرى بمستوى معيشة مريح».وقال عكاشة: «بنتكلم فى بناء دولة فى ظل حصار عدو، فى ظل حصار دائرى من النار، ما بين
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الإيجار القديم.. أكبر تحدٍ للنواب قبل انتخابات 2020

يستأنف مجلس النواب أعماله أكتوبر المقبل، إذ يعقد أولى جلسات دور انعقاده الخامس والأخير، وأمامه عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة والمكملة للدستور، لا بد أن ينتهي منها، على رأسها القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة (2020) سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وتقسيم الدوائر، بخلاف قانون الإدارة المحلية.. وأمام هذا السيل بات من الصعب أن يناقش البرلمان الإيجار القديم بشكل كامل يشمل الأشخاص الاعتبارية والعادية، خاصة وأن الأخير يستلزم حوارا مجتمعيا ما يعني أن قانون الإيجار القديم قد يحتاج لمزيد من الوقت، ربما لا تتسع أشهر الانعقاد الأخير للانتهاء منه.
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حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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بعد إنقاذ حياته.. مايكل هلال يوجه رسالة لابن شقيق شيخ الأزهر

وجه مايكل هلال، رسالة شكر لنجل شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعد إنقاذ حياته وتبرعه له بالدم عقب محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه وقدميه أول أمس، وكتب الطبيب الشاب عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مبفتحش سوشيال ميديا طبعا ولا بمسك الموبايل ولسه تعبان.. أنا بس نسيت حاجة مهمة جدا، أنا حابب أشكر جدا جدا شخص جميل جدا اسمه المهندس أسامة.. البشمهندس أسامة أنا معرفهوش وهو ميعرفنيش، كان أول واحد يوصل عندى المستشفى، وهو اللى أنقذ حيآتى واتبرع لي بكيسين دم.. عمه يبقى الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر بتاع الأزهر".
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للمرة الثالثة خلال شهر.. التصدي لزواج طفلة بكفر الشيخ

قال صبري عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه للمرة الثالثة خلال شهر، تلقى بلاغا عن طريق خط لجنة الطفل، اليوم الجمعة، لإيقاف جريمة إتمام زواج طفلة بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، مؤكدًا أن المسئولين بوحدة حماية الطفل بفوه تمكنوا من أخذ الإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة لمنع زواجها الذي تم الإعلان أنه خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى السن القانوني، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ، لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
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