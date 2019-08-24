عكاشة: اختشوا على دمكم وبطلوا شكوى من غلاء الأسعار

تحرير:محمد عودة ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص

توفيق عكاشة

قال الإعلامى توفيق عكاشة إن مصر بها أسرار الأرض، ويُقال إن كنوز سليمان وقارون فى مصر. وأضاف عكاشة، خلال حلقة الجمعة من برنامج «مصر اليوم»، الذى يقدمه عبر فضائية «الحياة»: «أنا من وجهة نظرى الشخصية بناء على تحليل وقراءة، أرى أن كنوز سليمان علم مدفون فى مصر، توجد به أسرار ترتبط بسر الخالق، نظرا لأن معجزات سليمان كان يتحدث مع الطير والجن ومع كل المخلوقات، وكنوز قارون أرى أيضا أنها أسرار من خلالها مكن تُفك شفرات كثيرة، ومن الممكن أن تكون كنوزا من الذهب».

وتابع: «مصر هى أم دول الأرض»، موجها حديثه للمواطن: «نحن لا نريد منكم عناءً ولا شقاءً، كل ما نريده منكم عملا وإنتاجًا، هذه هى المعادلة التى تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد فتى، يعود على المواطن المصرى بمستوى معيشة مريح».وقال عكاشة: «بنتكلم فى بناء دولة فى ظل حصار عدو، فى ظل حصار دائرى من النار، ما بين