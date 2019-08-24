السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

تحرير:محمد عودة ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر السبت، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التى تترأسها فرنسا، والتى تستمر على مدار 3 أيام. وتُعقد القمة بمشاركة 24 وفدًا من بينهم، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء اليابان، ورئيس وزراء كندا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ورؤساء حكومات دول جنوب إفريقيا، والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو، وإسبانيا والهند وأستراليا، وشيلى.

كما يشارك فى القمة ممثلو الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية.ويقيم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء السبت، القادة والزعماء المشاركين فى القمة على مأدبة عشاء، باعتباره رئيس الدولة المضيفة.ومن المقرر أن تناقش القمة قضايا الأمن، ومواجهة استخدام الإنترنت