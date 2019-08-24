ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والتمثيل (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ ص

ريهام سعيد

أعلنت ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامى والتمثيل، والتفرغ لرعاية أطفالها والاهتمام بأسرتها. ونشرت ريهام مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، قالت فيه: «بما إن الحملة الممنهجة اللى معمولة من الصبح، وكل 3 دقايق المواقع تنزل حاجة تقوم بيها الناس مش حقيقية، ومجرد إن حد يقرأ إنى أهنت الناس البدينة ومرضى السمنة، وإحنا بنكسل نقرأ فبنصدق إنها أهانت ومش مهم الست دى ولا مستقبلها ولا ولادها ولا حياتها». وأضافت: «أى حد ساهم فى وقفى من صحفيين أو مواقع أو ناس بتكذب لأنى مقلتش حاجة، وواضح من تعليقات الناس إنهم سامعين مفيش حد شاف الحلقة».

وواصلت ريهام: «أنا بعتذر لكل الناس اللى زعلت منى من غير حق لأنى والله ما قلت حاجة، مش عايزة حد يتضايق منى، أنا مبعتذرش عشان أرجع فى أى حتة، أنا عمرى ما هشتغل فى العمل الإعلامى تانى، وعمرى ما هشتغل ممثلة تانى، وعمرى ما هرجع الشغلانة دى تانى، لأن أخطر من السرطان والسمنة ومن كل حاجة الضغط، وأنا بقالى 16