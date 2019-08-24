«اقتحام قسم التبين وحكم الطالبية» أبرز محاكمات السبت

طاعنون على حكم إلغاء رسوم البليت: قرار وزير التجارة والصناعة هدفه حماية الاقتصاد القومى وصناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومى

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميًا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.

تنظر القضية هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل. كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في

حكم عنف الطالبية

قتل كويتي

تنظر القضية هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بقيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات، التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.تفصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، فى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية.كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين وآخرين -تم الحكم عليهم- ارتكاب جرائم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، نظر محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته، وذلك وفق اعترافات المتهمين الذين مثلوا الجريمة خلال تحقيقات النيابة.





كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة, أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل، مكنت المتهمين: على رحيم، 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان، 19 سنة "عامل"، من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، حيث وجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

إلغاء رسوم البليت

تستمع الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، إلى مرافعات الدفاع 8 طعون مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضررة من الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة "أول درجة"، بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات حديد التسليح وخام البليت.





ذكرت الطعون أن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والخاص بفرض رسوم على واردات البليت صدر لحماية الاقتصاد القومى، وصناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومى، ومن ثم جاء القرار من وزارة التجارة والصناعة لحماية صناعة الحديد.



كان عدد من أصحاب مصانع درفلة الحديد، طعنوا أمام القضاء الإداري على قرار وزير التجارة والصناعة بشأن فرض رسوم على واردات البليت، معتبرين ذلك يؤثر على أعمالهم ويهددها بالتوقف عن الإنتاج.



وسبق أن قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الصناعة فرض رسوم على واردات «البليت»، إلا أن هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة وعدد من ملاك مصانع درفلة الحديد تقدموا بطعون على حكم أول درجة.



يحمل القرار الوزاري المطعون عليه رقم 346، وينص على فرض رسوم حماية على واردات البليت بنسبة 15% من قيمة الواردات.