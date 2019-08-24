نوريتش يبحث عن أول انتصار على تشيلسي منذ 25 عاما

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص

تشيلسي

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نوريتش سيتي صاحب المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، نظيره تشيلسي الـ16 برصيد نقطة واحدة على ملعب كارو رود في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ولم يخسر تشيلسي في آخر 15 مباراة أمام نوريتش في جميع المسابقات، وتفادي تشيلسي في تلك الفترة الخسارة على ملعب نوريتش في 7 مباريات، والأكثر أن نوريتش جمع نقطتين فقط أمام تشيلسي في 10 مباريات في البريميرليج منذ الفوز بثلاثية نظيفة في عام 1994، ويتطلع نوريتش لتحقيق 3 انتصارات متتالية على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012.

ويبحث نوريتش عن الفوز بأول مباراتين على ملعبه في الموسم للمرة الثالثة في تاريخه، ولم يحقق نوريتش سوى انتصار وحيد أمام الستة الكبار في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري على ملعبه. ويعول نوريتش سيتي على لاعبه تيمو بوكي الذي سجل 4 أهداف في مباراتين، وسجل 33 هدفًا في الدوري منذ بداية الموسم الماضي أكثر من

ويبحث نوريتش عن الفوز بأول مباراتين على ملعبه في الموسم للمرة الثالثة في تاريخه، ولم يحقق نوريتش سوى انتصار وحيد أمام الستة الكبار في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري على ملعبه.



ويعول نوريتش سيتي على لاعبه تيمو بوكي الذي سجل 4 أهداف في مباراتين، وسجل 33 هدفًا في الدوري منذ بداية الموسم الماضي أكثر من أي لاعب آخر في الدرجات الأربع في إنجلترا.



وبدوره لم يسبق أن فشل تشيلسي في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الأول في الموسم منذ 1998- 1999، ويخشى فرانك لامبارد أن يصبح أول مدرب للبلوز يفشل في تحقيق أي انتصارات في أول 4 مباريات له على رأس القيادة الفنية لتشيلسي.



ولم يحقق تشيلسي أي انتصار في آخر 4 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري، ولم يخسر البلوز سوى مباراتين في آخر 22 مباراة خاضها في الدوري أمام الفرق الصاعدة حديثًا.



