رياضة

نوريتش يبحث عن أول انتصار على تشيلسي منذ 25 عاما

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص
تشيلسي
تشيلسي
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نوريتش سيتي صاحب المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، نظيره تشيلسي الـ16 برصيد نقطة واحدة على ملعب كارو رود في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ولم يخسر تشيلسي في آخر 15 مباراة أمام نوريتش في جميع المسابقات، وتفادي تشيلسي في تلك الفترة الخسارة على ملعب نوريتش في 7 مباريات، والأكثر أن نوريتش جمع نقطتين فقط أمام تشيلسي في 10 مباريات في البريميرليج منذ الفوز بثلاثية نظيفة في عام 1994، ويتطلع نوريتش لتحقيق 3 انتصارات متتالية على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012.
ويبحث نوريتش عن الفوز بأول مباراتين على ملعبه في الموسم للمرة الثالثة في تاريخه، ولم يحقق نوريتش سوى انتصار وحيد أمام الستة الكبار في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري على ملعبه. ويعول نوريتش سيتي على لاعبه تيمو بوكي الذي سجل 4 أهداف في مباراتين، وسجل 33 هدفًا في الدوري منذ بداية الموسم الماضي أكثر من
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يد الزمالك‎ (4) copy

الأحمر يزين قائمة يد الزمالك في مونديال الأندية

استقر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالزمالك بقيادة باسم السبكي، على قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، علمًا بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي. ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 27 أغسطس الجاري، لخوض منافسات البطولة، حيث إن الفريق سيفتتح مشواره من الدور ربع النهائي للبطولة ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، بمواجهة الفريق الفائز من مباراة جامعة سيدني الأسترالي وكيل الألماني.
ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة في الليجا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 3 نقاط نظيره بلد الوليد الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة أن بلد الوليد لم يحقق الانتصار في البيرنابيو منذ عام 2008، ويغيب عن الريال في مباراة اليوم متوسط الميدان لوكا مودريتش للإيقاف، إلى جانب غياب كل من إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو؛ بسبب الإصابة.
الزمالك-وديكيدها‎ (7)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

استقر الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
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ديفيد لويز

لويز يكشف سبب رحيله عن تشيلسي تجاه أرسنال

أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء قرار انتقاله إلى أرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البقاء في صفوف البلوز كان سيمثل الخيار الأسهل بالنسبة له، وشارك لويز البالغ من العمر 32 عامًا في مباراته الأولى مع أرسنال في الفوز على بيرنلي يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وسمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي، للويز بالرحيل هذا الصيف لعدم وجوده في خططه للموسم الجاري، لتوضع آمال كبيرة على المدافع البرازيلي لإعادة أرسنال إلى طريق النجاحات من جديد.
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لامبارد يتذكر اتهامه بالخيانة من جماهير تشيلسي

يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".
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«العودة لإسطنبول وأهداف المرحلة».. كلوب يتحدث

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمدينة إسطنبول التركية. وحقق يورجن كلوب أول لقب أوروبي له الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ورغم أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1989- 1990، فإن المدرب رفض أن يكون لقب البريميرليج أحد أهدافه في هذه المرحلة من الموسم.
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محمد صلاح يبحث عن كتابة التاريخ في السوبر الأوروبي

يبحث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن إنجاز شخصي خلال مواجهة الريدز (بطل دوري أبطال أوروبا) لمواطنه تشيلسي (بطل الدوري الأوروبي) في نهائي كأس السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
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