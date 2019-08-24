إصابة 9 مواطنين فى انقلاب «ميني باص» بالوادي الجديد

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

انقلاب سيارة- أرشيفية

شهدت منطقة الكيلو 190 بطريق الخارجة- أسيوط، فى نطاق محافظة الوادي الجديد، حادثا مروريا مروعا، حيث انقلبت سيارة أجرة نوعية «ميني باص»، ما تسبب فى إصابة جميع مستقليها وعددهم 9 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. فور استغاثة المارة على الطريق بشرطة النجدة من وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما تم إرسال فريق تدخل سريع من رجال المرور، تولى رفع السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بسبب الحادث.

والمصابون فى الحادث المروري هم: خلف فتحي إبراهيم 35 سنة، وإسلام هشام إسماعيل 22 سنة، وحافظ محمد حسين 21 سنة، وحازم عصام خلف الله 19 سنة، طالب، ومحمود محمد محمد 21 سنة، وسعيد عشري محمد 25 سنة، ومصطفى محمود محمد 21 سنة، وعزيزة سعيد فرج 35 سنة، وعلاء صالح محمد 22 سنة، مجند. وتتنوع إصاباتهم بين اشتباه ما