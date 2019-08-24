جريمة

إصابة 9 مواطنين فى انقلاب «ميني باص» بالوادي الجديد

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
انقلاب سيارة- أرشيفية
انقلاب سيارة- أرشيفية
شهدت منطقة الكيلو 190 بطريق الخارجة- أسيوط، فى نطاق محافظة الوادي الجديد، حادثا مروريا مروعا، حيث انقلبت سيارة أجرة نوعية «ميني باص»، ما تسبب فى إصابة جميع مستقليها وعددهم 9 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. فور استغاثة المارة على الطريق بشرطة النجدة من وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما تم إرسال فريق تدخل سريع من رجال المرور، تولى رفع السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بسبب الحادث.
والمصابون فى الحادث المروري هم: خلف فتحي إبراهيم 35 سنة، وإسلام هشام إسماعيل 22 سنة، وحافظ محمد حسين 21 سنة، وحازم عصام خلف الله 19 سنة، طالب، ومحمود محمد محمد 21 سنة، وسعيد عشري محمد 25 سنة، ومصطفى محمود محمد 21 سنة، وعزيزة سعيد فرج 35 سنة، وعلاء صالح محمد 22 سنة، مجند. وتتنوع إصاباتهم بين اشتباه ما
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«اقتحام قسم التبين وحكم الطالبية» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميًا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
النصاب

60 حكما و300 مليون.. القبض على أخطر نصاب بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على "نصاب خطير" صاحب شركة للمقاولات والاستثمار العقاري، بعد سقوطه في قبضة المباحث، إذ تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتواجد "محمد ط." 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، داخل مقر شركته بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكما قضائيا: "نصب واحتيال وتبديد وشيكات"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية.
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أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
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ضبط 2 طن بانجو في منطقة صحراوية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر، بعد ورود معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتاخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد، مكاناً لإخفاء تلك المواد.
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تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
مستشفى -المنصورة

وفاة مصاب «البصمة المجهولة» بمستشفى طوارئ المنصورة

لفظ الشاب أحمد عويضة أنفاسه الأخيرة، 27 عاما، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي اتهمت أسرته مجهول بالحصول على بصمة أصبعه وهو في غيبوبة في أثناء احتجازه في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرا باصابته، وكان قد أصيب في حادث سيارة ملاكي في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف وكسر بالرجل اليمنى وأصيب بتهتك في الرئة.
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مصرع شخصين وإصابة 19 أخرين فى حادثين بسوهاج وأسيوط

شهد طريق أسيوط الغربي باتجاه مدينة 6 أكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص، جراء السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وعجزه عن السيطرة عليها، ما تسبب فى مصرع شخص على الفور وإصابة 12 آخرين بإصابات بالغة، وبينهم حالات خطرة، واستغاث شهود العيان على الطريق برجال الإسعاف وقوات النجدة للتدخل السريع، وعلى الفور هرعت سيارات إسعاف من أسيوط إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما تولى رجال المرور إزاحة الميكروباص المتسبب فى الحادث من عرض الطريق لتسيير حركة المرور.
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.
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