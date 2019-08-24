صلاح يبحث عن مواصلة تفوقه التهديفي أمام أرسنال

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

ليفربول وأرسنال

يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم السبت قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط نظيره أرسنال الثاني بنفس الرصيد من النقاط في تمام الساعة 6:30 مساء، ولم يخسر الليفر أمام المدفعجية في آخر 8 مباريات، ولم يحقق أرسنال الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري في آخر 6 مباريات، بل واهتزت شباك أرسنال في تلك المباريات بـ22 هدفًا، وهذه أكثر مواجهة في تاريخ البريميرليج شهدت تسجيل الأهداف بواقع 155 هدفًا في 54 لقاء، بل وشهدت آخر 12 مباراة بين الفريقين تسجيل 53 هدفًا في جميع المسابقات.

ولم يخسر ليفربول على ملعبه في آخر 41 مباراة في الدوري منذ الخسارة أمام كريستال بالاس في عام 2017. وسجل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو 8 أهداف في 8 مباريات أمام أرسنال أكثر من أي لاعب آخر، ويبتعد بهدف واحد عن أن يصبح أول برازيلي يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي. أما نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فسجل

ولم يخسر ليفربول على ملعبه في آخر 41 مباراة في الدوري منذ الخسارة أمام كريستال بالاس في عام 2017.



وسجل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو 8 أهداف في 8 مباريات أمام أرسنال أكثر من أي لاعب آخر، ويبتعد بهدف واحد عن أن يصبح أول برازيلي يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي.



أما نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فسجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى أمام أرسنال من قبل.



ويتطلع أرسنال اليوم للفوز بأول 3 مباريات في الموسم للمرة التاسعة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ موسم 2004- 2005.



ولم يحقق أرسنال أي انتصار خارج أرضه في الدوري أمام الستة الكبار في آخر 22 مباراة، ولم يخسر أرسنال سوى لقاء وحيد في آخر 26 مباراة سجل فيها أولًا.



ويعول أرسنال على مهاجمه بيير إيميريك أوباميانج الذي سجل 9 أهداف في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات.