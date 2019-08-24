الزمالك يسعى لتكرار فوزه أمام بطل الصومال
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
الزمالك
يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" أمام ديكاداها بطل الصومال، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.
وشهد لقاء الذهاب الذي قاده طارق يحيى انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
وضمت قائمة الزمالك للمباراة 20 لاعبا، على رأسهم التونسي فرجاني ساسي الذي عاد بعد غيابه عن مباراة الذهاب، فيما استمر غياب طارق حامد وأيمن حفني لعدم الجاهزية، وخالد بوطيب للإصابة، ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي حارس المرمى لأسباب فنية، بجانب محمد أوناجم لعدم القيد الإفريقي.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة
وضمت قائمة الزمالك للمباراة 20 لاعبا، على رأسهم التونسي فرجاني ساسي الذي عاد بعد غيابه عن مباراة الذهاب، فيما استمر غياب طارق حامد وأيمن حفني لعدم الجاهزية، وخالد بوطيب للإصابة، ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي حارس المرمى لأسباب فنية، بجانب محمد أوناجم لعدم القيد الإفريقي.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش".
خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - فرجاني ساسي - محمد عنتر - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - كريم بامبو - أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.