الزمالك يسعى لتكرار فوزه أمام بطل الصومال

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

الزمالك

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" أمام ديكاداها بطل الصومال، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا. وشهد لقاء الذهاب الذي قاده طارق يحيى انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.

وضمت قائمة الزمالك للمباراة 20 لاعبا، على رأسهم التونسي فرجاني ساسي الذي عاد بعد غيابه عن مباراة الذهاب، فيما استمر غياب طارق حامد وأيمن حفني لعدم الجاهزية، وخالد بوطيب للإصابة، ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي حارس المرمى لأسباب فنية، بجانب محمد أوناجم لعدم القيد الإفريقي. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة