صحف الإمارات: بريطانيا تحقق مع «الريان» القطري

الصحف تناولت مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة مستوطنين آخرين، أمس الجمعة، جرّاء تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ من سوريا، حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الجيش السوري تمكن أمس، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، على حساب الفصائل المسلحة، بينما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأوضحت صحيفة "الخليج" أن القوات السورية الحكومية تمكنت، أمس الجمعة، من السيطرة على آخر بلدة في ريف حماة الشمالي وهي بلدة مورك، ليخضع بذلك كامل الريف الشمالي الحموي لسيطرتها للمرة الأولى منذ عام 2012، بحسب المرصد السوري، بينما أعلن الجيش السوري عن استمرار عملياته في ريف إدلب الجنوبي. وذكرت صحيفة "الاتحاد"

وأوضحت صحيفة "الخليج" أن القوات السورية الحكومية تمكنت، أمس الجمعة، من السيطرة على آخر بلدة في ريف حماة الشمالي وهي بلدة مورك، ليخضع بذلك كامل الريف الشمالي الحموي لسيطرتها للمرة الأولى منذ عام 2012، بحسب المرصد السوري، بينما أعلن الجيش السوري عن استمرار عملياته في ريف إدلب الجنوبي.





وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن آلاف الجزائريين واصلوا أمس، التظاهر للأسبوع السابع والعشرين للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي التي يصر عليها منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، اللتين تنصان على أن السيادة للشعب، بالإضافة إلى رفض الحوار الذي تقوده هيئة الوساطة والحوار الوطني التي شكلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.



وبالانتقال إلى السودان وتحت عنوان "التغيير السودانية تشدد على تفكيك نظام الإخوان"، أفادت "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير كشفت عن أن ملف السلام وتحسين الوضع المعيشي من أبرز المهام التي ستعمل عليها الحكومة المدنية، بينما رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري وتسمية المجلس السيادي ورئيس الوزراء، واعتبرها خطوات في طريق قيام حكومة مدنية بالبلاد.

وناشد خالد عمر، القيادي بالتحالف، في ندوة سياسية بمدينة أم درمان، أمس الجمعة، بتكوين إرادة شعبية لتحقيق السلام.



ورأى أن السلام لا يتم عبر المفاوضات الفوقية فقط، إنما لا بد من العمل مع الإرادة الشعبية التي أسقطت رأس النظام المخلوع وتوجيهها للسلام.

وتحت عنوان "الصادق المهدي: محاكمة البشير خاطئة"، ذكرت "الإمارات اليوم" أن زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، اعتبر أن محاكمة الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير "خاطئة"، وأكد أن تحديات كثيرة من بينها تحقيق السلام وإيقاف الحرب، ومعالجة المشكلات الاقتصادية، تواجه الحكومة المقبلة.

وأبدى الصادق المهدي، في مقابلة مع "تاسيتي نيوز"، تفاؤله بإمكانية حل الصعاب، قائلا: "في اعتقادي سنتمكن من معالجة كل تلك المشكلات، والعبور إلى بر الأمان".

أما عن محاكمة البشير بتهمة حيازة النقد الأجنبي، فاعتبر المهدي "تلك البداية خاطئة، لأن الاتهام تم بأقل التهم التي ارتكبها البشير، لكنه أكد في الوقت عينه أن المساءلات المتبقية ستأتي لاحقا".



وكشفت "الخليج" عن مقتل مجندة إسرائيلية وأصيب مستوطنان آخران، أمس الجمعة، جراء تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المجندة (17 عاما) قتلت متأثرة بجروح أصيبت بها في تفجير عبوة ناسفة استهدف مستوطنة "دوليف".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية بالقرب من المستوطنة، بينهم مجندة حالتها خطيرة. وأضاف في بيان مقتضب: "التفاصيل قيد البحث وتقوم قوات الجيش بأعمال تمشيط في المنطقة".

وأشارت "الإمارات اليوم" إلى أن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا أن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، وقع بالقرب من خزان مياه يستخدمه إسرائيليون وفلسطينيون في المنطقة أيضا كمسبح. ويقع المكان بالقرب من قرية دير بزيع الفلسطينية.



وعزّى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عائلة الفتاة رينا شينرب، متمنيا الشفاء العاجل لوالدها الحاخام إيتان، وشقيقها دبير، اللذين نقلا إلى مستشفى في القدس المحتلة.



وكشفت "الخليج" أن صحيفة "تايمز" البريطانية، ذكرت أن السلطات المالية في المملكة المتحدة فتحت تحقيقا بشأن شبهات تمويل كيانات متطرفة وغسل أموال، مع بنك الريان القطري الذي يعد أقدم مصرف إسلامي في بريطانيا.

وبحسب الصحيفة، تم فرض قيود معينة على عمليات بنك الريان حتى الانتهاء من التحقيق الذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية.



وذكّرت الصحيفة بتقرير سبق أن نشرته حول حسابات عدد من الزبائن الماليين للبنك القطري في بعض المصارف الغربية، والتي تم تجميدها أو حجبها، بسبب انتهاك قواعد الأمن.





وتحت عنوان "واشنطن وموسكو تتبادلان الاتهامات حول إطلاق سباق تسلح جديد"، أفادت "الإمارات اليوم" أن روسيا والولايات المتحدة تبادلتا الاتهامات في الأمم المتحدة، بالمخاطرة بإطلاق سباق تسلح جديد، في الوقت الذي أعربت فيه الصين عن عدم اهتمامها بالمشاركة في أي اتفاق روسي أمريكي جديد للحد من الأسلحة.

وذكرت "الخليج" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس الجمعة، أنه أمر الجيش بتحضير "رد مماثل"، بعد قيام واشنطن هذا الأسبوع بتجربة صاروخية كانت محظورة في السابق، موضحا أن بلاده لن تنجر إلى سباق تسلح مكلف اقتصاديا، محذرا من نشر هذه الأسلحة في أوروبا وآسيا، مشددا في الوقت ذاته، على أن موسكو سيكون عليها ضمان سلامة شعبها.

وتحت عنوان "واشنطن: لا صواريخ باتريوت لأنقرة"، تناولت "الاتحاد" تأكيد صحيفة "أحوال" التركية أن آمال حكومة العدالة والتنمية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان في الإمساك بالعصا من الوسط للمحافظة على مصالحها مع القطبين الروسي والأمريكي وبما في ذلك المحافظة على التعاون في مجال السلاح، قد تبددت الآن، مشيرة إلى أن أنقرة كانت تطمح في الحصول على صفقة الصواريخ الروسية إس-400 وفي نفس الوقت تسعى للحصول على صواريخ باتريوت أمريكية، لكن الرد الأمريكي الجديد لم يكن في صالح أنقرة.

صحيفة "البيان" تناولت إعلان الشرطة الصينية الإفراج عن موظف بالقنصلية البريطانية في هونج كونج كان قد اعتقل في مدينة شنتشن الحدودية الصينية لاتهامه بالتدخل في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج.

وقالت الشرطة في شنتشن على حسابها على ويبو، الذي يشبه تويتر، إن سايمون تشنغ كان قد احتجز لمدة 15 يوما لخرقه قوانين إدارة الأمن العام.

وأضافت الشرطة أنه تم الإفراج عن تشنغ وفقا لما هو مقرر اليوم السبت وأنه تمت مراعاة حقوقه ومصالحه القانونية. وقالت أيضا إن تشنغ اعترف بالاتهامات الموجهة إليه.