سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صحف الإمارات: بريطانيا تحقق مع «الريان» القطري

الصحف تناولت مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة مستوطنين آخرين، أمس الجمعة، جرّاء تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية
تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ من سوريا، حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الجيش السوري تمكن أمس، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، على حساب الفصائل المسلحة، بينما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد بإدلب.
وأوضحت صحيفة "الخليج" أن القوات السورية الحكومية تمكنت، أمس الجمعة، من السيطرة على آخر بلدة في ريف حماة الشمالي وهي بلدة مورك، ليخضع بذلك كامل الريف الشمالي الحموي لسيطرتها للمرة الأولى منذ عام 2012، بحسب المرصد السوري، بينما أعلن الجيش السوري عن استمرار عملياته في ريف إدلب الجنوبي. وذكرت صحيفة "الاتحاد"
اقرأ المزيد
علم الاردن

مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء بالأردن

ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة في البتراء جنوبي البلاد، أسفر غن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مصدر أمني لسكاي نيوز عربية أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"، مؤكدا عدم وجود إصابات. ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين" وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.
صحف سعودية

صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم 24 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1922: الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك في مؤتمر نابلس. وفي عام 1965: جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل مشكلة اليمن. وفي عام 1995: طرح ويندوز 95 في الأسواق.
طائرات الجيش الليبي

مقاتلات الجيش الليبي تدك معسكر الكيمياء بتاجوراء

قال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء. بحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إعلان «السيادي» السوداني.. وإدلب تشتعل

تصدر الإعلان عن التشكيل النهائي للمجلس السيادي في السودان، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، واستعرضت أيضا تطورات الأوضاع في سوريا إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. وتحت عنوان "العسكري السوداني يتسلم ترشيحات "التغيير" لـ"السيادي""، أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أمس، أن وفد قوى إعلان الحرية والتغيير سلّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، بينما أدت نعمات عبد الله خير القسم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً للقضاء بعد توافق المجلس وقوى التغيير عليها.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: تأجيل سيادي السودان وإيران تسعى لاتفاق

تصدر الشأن السوداني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرزت تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن الخلافات حول مرشحي "قوى الحرية والتغيير" لمجلس السيادة، وهو ما دفع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إلى إعلان إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة. وأعربت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن تفاؤلها بأنه سيتم تشكيل المجلس السيادي في غضون ساعات، على أقصى تقدير صباح اليوم.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: ضغوط على الدوحة والبشير خارج السجن

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات وأبرزت تطورات الأوضاع في السودان بعد مجزرة مدينة الأبيض، كما تناولت الصحف محاولات واشنطن لتأمين مضيق هرمز. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات طلابية سلمية شهدتها مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، يعد جريمة غير مقبولة، متعهدا بمحاسبة رادعة للجناة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org