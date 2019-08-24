رياضة

كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.
وخسر مانشستر على أرضه مباراتين في آخر 4 لقاءات في الدوري، وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها في المباريات الـ27 التي سبقتها، وفي حال حافظ مانشستر على نظافة شباكه اليوم، فستكون تلك المباراة الثانية على ملعبه هذا الموسم، وهو نفس عدد المباريات التي خرج بها بـ"كلين شيت" على أرضه طوال الموسم الماضي. وأهدر
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يد الزمالك‎ (4) copy

الأحمر يزين قائمة يد الزمالك في مونديال الأندية

استقر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالزمالك بقيادة باسم السبكي، على قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، علمًا بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي. ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 27 أغسطس الجاري، لخوض منافسات البطولة، حيث إن الفريق سيفتتح مشواره من الدور ربع النهائي للبطولة ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، بمواجهة الفريق الفائز من مباراة جامعة سيدني الأسترالي وكيل الألماني.
ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة في الليجا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 3 نقاط نظيره بلد الوليد الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة أن بلد الوليد لم يحقق الانتصار في البيرنابيو منذ عام 2008، ويغيب عن الريال في مباراة اليوم متوسط الميدان لوكا مودريتش للإيقاف، إلى جانب غياب كل من إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو؛ بسبب الإصابة.
الزمالك-وديكيدها‎ (7)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

استقر الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
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Paul-Pogba-بول-بوجبا (3)

بعد تهديدات القتل..جماهير مانشستر تخطط لمصالحة بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جماهير مانشستر يونايتد تخطط لمصالحة النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال مباراة فريقهم أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرض بول بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثاني في البطولة.
بول بوجبا

تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.
مانشستر يونايتد

اليونايتد في مهمة انتقامية أمام وولفر هامبتون اليوم

تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وولفر هامبتون الـ13 برصيد نقطة واحدة نظيره مانشستر يونايتد التاسع برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر وولفر هامبتون أي مباراة في 3 مواجهات جمعته باليونايتد الموسم الماضي، ويتطلع اليوم للتغلب على اليونايتد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر اليونايتد على أرض وولفر هامبتون في البريميرليج 3 مباريات وفاز في مباراتين.
هاري ماجواير (3)

ميرور: ماجواير رفض عرض السيتي الخيالي من أجل يونايتد

أكدت تقارير إنجليزية، أن هاري ماجواير، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، تجاهل عرض مانشستر سيتي، براتب أسبوعي بلغ 278000 جنيه إسترليني، متمسكا باللعب للشياطين الحمر. وأوضحت صحيفة «ميرور»، في تقرير لها، مساء الخميس، أن العرض المذهل الذي قدمه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الاخيرة كان من شأنه حصول المدافع الدولي على 70 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات. وأضافت أن صاحب الـ26 عامًا رفض عرضه السيتي، مفضلا الانضمام إلى يونايتد، في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
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