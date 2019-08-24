كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

مانشستر يونايتد

يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.

وخسر مانشستر على أرضه مباراتين في آخر 4 لقاءات في الدوري، وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها في المباريات الـ27 التي سبقتها، وفي حال حافظ مانشستر على نظافة شباكه اليوم، فستكون تلك المباراة الثانية على ملعبه هذا الموسم، وهو نفس عدد المباريات التي خرج بها بـ"كلين شيت" على أرضه طوال الموسم الماضي. وأهدر

وخسر مانشستر على أرضه مباراتين في آخر 4 لقاءات في الدوري، وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها في المباريات الـ27 التي سبقتها، وفي حال حافظ مانشستر على نظافة شباكه اليوم، فستكون تلك المباراة الثانية على ملعبه هذا الموسم، وهو نفس عدد المباريات التي خرج بها بـ"كلين شيت" على أرضه طوال الموسم الماضي.



وأهدر بول بوجبا 4 ركلات جزاء منذ بداية الموسم الماضي أكثر من أي لاعب آخر، ويتطلع أنتوني مارسيال أن يصبح رابع لاعب يسجل في أول 3 مباريات لمانشستر في الدوري بعد ديوت يورك ورود فان نيستلروي وواين روني.



وبدوره فشل كريستال بالاس في التسجيل أو الفوز في أول مباراتين في الدوري، للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم، ولم يحقق كريستال بالاس سوى انتصارين في آخر 20 مباراة أمام الستة الكبار خارج أرضه، وتحقق الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي وأرسنال.