رياضة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
الزمالك
الزمالك
استقر الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
وقرر ميتشو، الدفع بمحمد أبوجبل أساسيًا، لهدفين، الأول هو متابعته خاصة وأنه شاهد مباراة الذهاب مسجلة، والتي شارك فيها محمد عواد، والهدف الثاني هو العمل بالتوصية من جانب طارق يحيى، في تقريره النهائي، بمنحه فرصة في اللقاء خاصة أن المباراة محسومة من نتيجة الذهاب. وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:  - حراسة
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يد الزمالك‎ (4) copy

الأحمر يزين قائمة يد الزمالك في مونديال الأندية

استقر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالزمالك بقيادة باسم السبكي، على قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، علمًا بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي. ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 27 أغسطس الجاري، لخوض منافسات البطولة، حيث إن الفريق سيفتتح مشواره من الدور ربع النهائي للبطولة ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، بمواجهة الفريق الفائز من مباراة جامعة سيدني الأسترالي وكيل الألماني.
ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة في الليجا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 3 نقاط نظيره بلد الوليد الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة أن بلد الوليد لم يحقق الانتصار في البيرنابيو منذ عام 2008، ويغيب عن الريال في مباراة اليوم متوسط الميدان لوكا مودريتش للإيقاف، إلى جانب غياب كل من إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو؛ بسبب الإصابة.
مانشستر يونايتد

كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.
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الزمالك-وديكيدها‎ (3)

الزمالك يسعى لتكرار فوزه أمام بطل الصومال

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" أمام ديكاداها بطل الصومال، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا. وشهد لقاء الذهاب الذي قاده طارق يحيى انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

نكشف موعد ظهور الزمالك بالزي الجديد

أجل مسؤولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الظهور بالزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم إلى بداية العام المقبل (2020- 2021) بدلا من الموسم الجديد (2019- 2020)، واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على استمرار تعاقده مع الشركة الحالية التي ترعى زي النادي، وذلك بعد إعجاب الجماهير بالتصميمات التي قدمتها الشركة، ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن التصميمات الجديدة لشكل الزي الخاص بفريق الكرة في شهر ديسمبر المقبل، على أن يدخل النادي الأبيض العام الجديد بهذا الزي.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب فخر إفريقيا

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أن القيمص الأبيض حلم لأي أحد، مضيفًا: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا، وسأقدم أفضل شيء لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شيء، عقلية النادي ورئيسه والجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن الزمالك حلم لأي أحد، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع أن قميص الزمالك حلم لأي أحد".
ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى: شوفت أيام سودا.. وأنا وأولادي خدامين للزمالك

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك غلًّا تجاهه بسبب ترديد نغمة توريث القلعة البيضاء لأبنائه (أحمد وأمير)، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القلعة البيضاء: "يهاجمونني بأنني أريد التوريث لأبنائي الذين يعملون في خدمة النادي دون مقابل .. توريث؟ حازم إمام نجل حمادة إمام وأحمد جلال إبراهيم نجل جلال إبراهيم وعبد الله جورج نجل جورج سعد.. هناك غل تجاهي ولكننا خادمين لنادي الزمالك حتى تقول لنا الجماهير وأعضاء النادي شكرا على وجودنا ولا تريدنا بعد الآن".
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