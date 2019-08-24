مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

الزمالك

استقر الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.

وقرر ميتشو، الدفع بمحمد أبوجبل أساسيًا، لهدفين، الأول هو متابعته خاصة وأنه شاهد مباراة الذهاب مسجلة، والتي شارك فيها محمد عواد، والهدف الثاني هو العمل بالتوصية من جانب طارق يحيى، في تقريره النهائي، بمنحه فرصة في اللقاء خاصة أن المباراة محسومة من نتيجة الذهاب. وجاء التشكيل المتوقع كالتالي: - حراسة