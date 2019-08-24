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تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
السجائر الإلكترونية - أرشيفية
السجائر الإلكترونية - أرشيفية
أعلنت السلطات الصحية في ولاية إلينوي الأمريكية وفاة شخص أصيب بمرض رئوي بعد تدخينه سجائر إلكترونية. وقالت الدكتورة نجوزي إزيكي مديرة قطاع الصحة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إن "استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطيرا"، مشيرة إلى أن قطاع الصحة في إلينوي طلب المساعدة من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، للمساعدة في التحقيق في حالات مرضية أخرى مشابهة. وربما تكون تلك أول حالة وفاة في الولايات المتحدة ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية.
ويحقق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة في نحو مئتي إصابة رئوية غامضة مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 14 ولاية، معظمها لمراهقين وشباب. وتم نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، وبعضهم أُدخل إلى غرف العناية المركزة ووضعوا على أجهزة التنفس الصناعي. وقد تضاعف عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين
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