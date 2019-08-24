ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة في الليجا

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

ريال مدريد

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 3 نقاط نظيره بلد الوليد الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة أن بلد الوليد لم يحقق الانتصار في البيرنابيو منذ عام 2008، ويغيب عن الريال في مباراة اليوم متوسط الميدان لوكا مودريتش للإيقاف، إلى جانب غياب كل من إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو؛ بسبب الإصابة.

ولم يحقق ريال مدريد انتصارين متتاليين في الدوري منذ شهر مارس الماضي، وتمثل له مباراة اليوم فرصة لكسر ذلك الرقم السلبي، وبشكل عام حقق الريال 37 انتصارا في 43 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري أمام بلد الوليد، وآخرها الفوز بثنائية نظيفة، الموسم الماضي. كما فاز الريال بسبع مباريات من آخر 8 لقاءات أمام