الأحمر يزين قائمة يد الزمالك في مونديال الأندية

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

أحمد الأحمر

استقر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالزمالك بقيادة باسم السبكي، على قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، علمًا بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي. ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 27 أغسطس الجاري، لخوض منافسات البطولة، حيث إن الفريق سيفتتح مشواره من الدور ربع النهائي للبطولة ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، بمواجهة الفريق الفائز من مباراة جامعة سيدني الأسترالي وكيل الألماني.

وقرر الجهاز الفني اصطحاب 19 لاعبًا بالقائمة وهم: محمـد علي، محمود خليل، هشام السبكي في حراسة المرمى، ومحمد علاء، مصطفى تامر، أحمد الأحمر، حازم ممدوح، أحمد حسام، محمـد عبد الرحمن، يحيى الدرع، مصطفى خليل، علي هشام، أكرم يسري، أحمـد مؤمن، كريم أيمن، وسام نوار، هشام شديد، محمد رمضان، بالإضافة إلى الوافد

وقرر الجهاز الفني اصطحاب 19 لاعبًا بالقائمة وهم: محمـد علي، محمود خليل، هشام السبكي في حراسة المرمى، ومحمد علاء، مصطفى تامر، أحمد الأحمر، حازم ممدوح، أحمد حسام، محمـد عبد الرحمن، يحيى الدرع، مصطفى خليل، علي هشام، أكرم يسري، أحمـد مؤمن، كريم أيمن، وسام نوار، هشام شديد، محمد رمضان، بالإضافة إلى الوافد الجديد حسن وليد قداح هداف منتخب مصر للناشئين في مونديال مقدونيا تحت 19 سنة.



ويُقام مونديال اليد للأندية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كيل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.

