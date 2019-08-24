الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليومالصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 25 33الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 23 30السلوم 22 32سيوة 23 39بورسعيد 25 32دمياط 24 31الزقازيق 24 36الإسماعيلية 23 37السويس 24 36العريش 23 33رفح 22 32رأس سدر 25 36نخل 20 36نويبع 28 37طابا 24 36كاترين 19 35الطور