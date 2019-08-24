رياضة

يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بارما

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
يستهل يوفنتوس اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب إينيو تارديني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى، خاصة أن يوفنتوس توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، ولم يحقق يوفنتوس الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مواجهتين، إلا أن اليوفي يسيطر بصورة كبيرة على مواجهاته أمام بارما، حيث لم يخسر في 9 لقاءات من آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، وأنهى بارما الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.
واستهل بارما الموسم الجديد بالتغلب على فينيزيا 3-1 في كأس إيطاليا، وسجل مهاجم أرسنال السابق جيرفينيو هدفين في تلك المباراة. ويغيب عن يوفنتوس في مباراة اليوم المدرب ماوريسيو ساري الذي يعاني من الالتهاب الرئوي. ويعول اليوفي على خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها
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اشرف-صبحى

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
نيمار ‎ (4)

هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
الأهلى -واطلع برة (3)

المستكاوي ساخرا من اطلع بره: الأهلي كسب 9 بالعافية

سخر حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، من مايكل موريس، المدير الفني لنادي اطلع بره، بطل جنوب السودان. واكتسح الأهلي ضيفه اطلع بره، بنتيجة (9-0)، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا الفوز الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالمشاركات القارية. وسجل أهداف المارد الأحمر كل من، حسين الشحات "هاتريك" في الدقائق 19 و46 و62، وصلاح محسن "هدفين" في الدقيقتين 6 و40، وحمدي فتحي "هدفين" في الدقيقتين 54 و67، وأحمد فتحي في الدقيقة 45، ومصطفى سليم في مرماه بالدقيقة 81.
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ماوريسيو-ساري-

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
ريبيري‎

ريبيري: لم أنضم لفيورنتينا لمنافسة رونالدو

بعد الرحيل عن بايرن ميونيخ، ظن الكثيرون أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري سينهي مسيرته، سواء في الدوري السعودي أو الدوري القطري، إلا أنه قرر التوقيع مع فريق فيورنتينا الإيطالي لمدة عامين، مشيرًا إلى رغبته في مواصلة اللعب حتى يبلغ من العمر 40 عامًا، ويأتي ذلك بعدما قرر فيورنتينا تدعيم خط هجومه هذا الصيف بالتعاقد مع ريبيري والنجم الغاني كيفن برينس بواتينج، وقال ريبيري في هذا الشأن: "آمل مواصلة اللعب حتى أبلغ من العمر 40 عامًا مثلما فعل فرانشيسكو توتي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
سارى‎

يوفنتوس يعلن إصابة ماوريسيو ساري بمرض رئوي

أصدر نادى يوفنتوس الإيطالى بيانا أوضح فيه إصابة الإيطالى ماوريسيو ساري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. واكمل البيان:" "أن ماوريسيو ساري لم يقم برحلة إلى تريستينا لمباراة ودية مساء السبت الماضى، بعد أن حصل على راحة نهاية الأسبوع، حيث يقوم بتنسيق عمل الفريق مع باقى أعضاء الجهاز الفنى".
رونالدو‎ (1)

كريستيانو رونالدو: أفتقد ريال مدريد

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "أسطورة ماركا" الإسبانية، وسط حضور فلورنتيو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، تتويجه لمسيرته الرياضية الناجحة كلاعب كرة القدم، وبعد استلام الجائزة، تحدث رونالدو، قائلا: "مدريد مدينة مميزة، أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثلها، الكثير من هذه الجائزة مستمدة مما فعلته في ريال مدريد.. سأحتفظ بهذه الجائزة في مكان جميل للغاية بمتحف بلدي.. أشكر كل من ساعدني في تحقيق ذلك، إنه فخر لي، ولم يكن من السهل عليّ مغادرة ريال مدريد بعد السنوات العديدة التي قضيتها في صفوفه".
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