يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بارما

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

يوفنتوس

يستهل يوفنتوس اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب إينيو تارديني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى، خاصة أن يوفنتوس توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، ولم يحقق يوفنتوس الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مواجهتين، إلا أن اليوفي يسيطر بصورة كبيرة على مواجهاته أمام بارما، حيث لم يخسر في 9 لقاءات من آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، وأنهى بارما الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.

واستهل بارما الموسم الجديد بالتغلب على فينيزيا 3-1 في كأس إيطاليا، وسجل مهاجم أرسنال السابق جيرفينيو هدفين في تلك المباراة. ويغيب عن يوفنتوس في مباراة اليوم المدرب ماوريسيو ساري الذي يعاني من الالتهاب الرئوي. ويعول اليوفي على خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها