هل يدفع ترامب ثمن معاداة اليهود في الانتخابات؟

بات الخلاف بين اليهود في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدد مستقبل الأخير في البيت الأبيض، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

تحرير:محمود نبيل ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

ترامب

لم يعد هناك خلاف حول أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يسعى لتحقيقها في أقصر وقت ممكن، وذلك في سبيل المضي نحو الحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، الأمر الذي قد يدفعه نحو تحالفات سياسية مختلفة، أبرزها استقطاب اليهود. ترامب الذي أدرك منذ حملته الانتخابية في 2016، أهمية اليهود ككتلة تصويتية مرجحة لكفّته، يرى في الوقت الحالي أنهم لا يقفون في صفه، وذلك على الرغم من القرارات السياسية التي اتخذها لصالحهم، وأبرزها نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وانتقد دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، الأمريكيين اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين، قائلا: "إنه يظهر إما نقصًا شديدًا في المعرفة وإما عدم الولاء". ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أكدت أن كل شيء يتعلق بالسياسات التي تتخذها الإدارة،