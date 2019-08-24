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هل يدفع ترامب ثمن معاداة اليهود في الانتخابات؟

بات الخلاف بين اليهود في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدد مستقبل الأخير في البيت الأبيض، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية
تحرير:محمود نبيل ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
ترامب
ترامب
لم يعد هناك خلاف حول أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يسعى لتحقيقها في أقصر وقت ممكن، وذلك في سبيل المضي نحو الحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، الأمر الذي قد يدفعه نحو تحالفات سياسية مختلفة، أبرزها استقطاب اليهود. ترامب الذي أدرك منذ حملته الانتخابية في 2016، أهمية اليهود ككتلة تصويتية مرجحة لكفّته، يرى في الوقت الحالي أنهم لا يقفون في صفه، وذلك على الرغم من القرارات السياسية التي اتخذها لصالحهم، وأبرزها نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.
وانتقد دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، الأمريكيين اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين، قائلا: "إنه يظهر إما نقصًا شديدًا في المعرفة وإما عدم الولاء". ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أكدت أن كل شيء يتعلق بالسياسات التي تتخذها الإدارة،
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ترامب ومون وآبي

تجاهل ترامب خلاف سيول وطوكيو يصب في مصلحة شي وكيم

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أنها ستلغي اتفاقا لتبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان في الأشهر القليلة المقبلة، كجزء من حرب تجارية تزداد توترا بسبب العداء التاريخي بينهما. إلا أن قرار إلغاء الاتفاقية يمثل ضربة كبيرة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد لعقود في الحفاظ على السلام في شمال شرق آسيا، في الوقت الذي تم فيه كبح جماح النفوذ الصيني المتزايد. ويقول الخبراء إن الوضع هو مثال آخر على أن عدم اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على التحالفات القديمة للولايات المتحدة، أتاح فرصة لخصوم واشنطن للتأثير فيها.
جسر جورج واشنطن في نيويورك

للاشتباه في جسم غريب.. إغلاق جسر واشنطن في نيويورك

أغلقت السلطات الأمريكية جسر جورج واشنطن في نيويورك، لمدة تقترب من الساعة، بعد العثور على جسم مشبوه. وتم إغلاق الجسر في الاتجاهين قبل الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، ثم أعيد فتحه بعد حوالي 45 دقيقة. وتبين من تحقيقات الشرطة أن الجسم الذي تم العثور عليه عند أحد مدخلي الجسر هو اسطوانة فارغة. ويعتبر جسر جورج واشنطن من أكثر جسور العالم ازدحاما. وفى يوليو الماضي، شهدت بلدة بروكلين التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ناقلة النفط أدريان

واشنطن: سنفرض عقوباتنا بكل حزم على الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية التى تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله، بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: «تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة». وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة «أدريان داريا»، التي كانت تعرف في السابق باسم «جريس 1»، كانت متجهة صوب اليونان، رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.
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تايوان تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

هددت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن مصالحها، حال عدم التخلي عن خططها لبيع مقاتلات بقيمة مليارات الدولارات إلى تايوان. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية كنج شوانج، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عن معارضة بكين الشديدة للخطة الأمريكية لبيع مقاتلات إلى تايوان، مشيرًا إلى أن الصين قدمت إلى الجانب الأمريكي احتجاجا رسميا بهذا الشأن. وأشار شوانج إلى أن الخطة الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.
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ترامب

بسبب جزيرة «جرينلاند».. ترامب يوجه رسالة قاسية للدنمارك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدنمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "كريهة وغير ملائمة". وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وتابع ترامب "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"،
ترامب

ترامب: اقتصاد أمريكا قوي بسبب تخفيض الضرائب

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تنظر فى احتمال القيام بتخفيضات ضريبية، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لا يزال ينمو وبعيد للغاية عن أى ركود. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الرومانى كلاوس إيوهانيس بالبيت الأبيض اليوم ، "نتطلع إلى تخفيضات مختلفة فى نسب الضرائب، فأنا أنظر فى ذلك طوال الوقت"، مضيفا: "أن ذلك هو أحد الأسباب التى جعلت واشنطن فى وضع اقتصادى قوى". وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه ينظر في خفض ضريبة الأجور، قائلاً إن كثيرين يرغبون فى ذلك.
ترامب

هل يخسر ترامب الرئاسة بسبب أخطاء البنتاجون؟

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رئيسي على التطورات الاقتصادية والسياسات العامة في الداخل والخارج، من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، إلا أنه لم يعمل لبعض العوامل الاستراتيجية حسابًا دقيقًا في خططه للفوز بولاية جديدة بالبيت الأبيض العام المقبل. وبالنظر إلى الولايات التي رجحت كفة ترامب في الانتخابات التي أجريت عام 2016، فإن هناك مخاوف واضحة من أن تتغير خريطة تأييد تلك الولايات، ومن ثم تحولها إلى الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الرئاسي بالعام المقبل.
ترامب (2)

لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟

من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَلَعه الشديد بالتفاخر بثروته الضخمة وقوتها الشرائية الفعالة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال حرصه على وضع اسمه على المباني والمصاعد في برج ترامب، إلا أن آخر صيحات طموحه كانت شراء أرض أجنبية. طموحات ترامب التي يعلن عنها بشكل مستمر في العديد من الوسائل الإعلامية تمثل النهج الذي يستحوذ على فكر الرئيس الأمريكي، ورغبته في الحصول على كل ما ارتفع سعره وقيمته على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قاده إلى التفكير في شراء جزيرة جرينلاند في الدنمارك.
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