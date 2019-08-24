رياضة

المستكاوي ساخرا من اطلع بره: الأهلي كسب 9 بالعافية

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
الأهلي
الأهلي
سخر حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، من مايكل موريس، المدير الفني لنادي اطلع بره، بطل جنوب السودان. واكتسح الأهلي ضيفه اطلع بره، بنتيجة (9-0)، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا الفوز الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالمشاركات القارية. وسجل أهداف المارد الأحمر كل من، حسين الشحات "هاتريك" في الدقائق 19 و46 و62، وصلاح محسن "هدفين" في الدقيقتين 6 و40، وحمدي فتحي "هدفين" في الدقيقتين 54 و67، وأحمد فتحي في الدقيقة 45، ومصطفى سليم في مرماه بالدقيقة 81.
وكتب حسن المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "مايكل موريس مدرب اطلع بره: الثقة الزائدة وراء الهزيمة الكبيرة بتسعة أهداف.. تعليقي: كان لازم تقول إن الأهلي كسب 9-صفر بالعافية". مايكل موريس مدرب اطلع بره : الثقة الزائدة وراء الهزيمة الكبيرة بتسعة أهداف .. تعليقي
اقرأ المزيد
اشرف-صبحى

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
نيمار ‎ (4)

هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بارما

يستهل يوفنتوس اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب إينيو تارديني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى، خاصة أن يوفنتوس توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، ولم يحقق يوفنتوس الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مواجهتين، إلا أن اليوفي يسيطر بصورة كبيرة على مواجهاته أمام بارما، حيث لم يخسر في 9 لقاءات من آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، وأنهى بارما الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حفلة-لاسارتي-في-الأهلي‎ (2)

أحمد الطيب: إقالة لاسارتي إهدار للمال العام

قال أحمد الطيب، المعلق الرياضي، إنه يجب محاسبة من أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء. وقررت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
مصر-وزيمبابوي (7)

صالح جمعة: معسكر الفراعنة في كأس الأمم كان فوضويا

كشف صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الأهلي، أسباب خروج المنتخب الوطني المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها أرض الفراعنة مؤخرًا، وفاز بلقبها منتخب الجزائر، عقب تغلبه في النهائي على السنغال، على استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف. وقال صالح جمعة: "أعتقد أن المنتخب دفع ثمن سوء اختيارات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الفريق كان بحاجة إلى 6 لاعبين على رأسهم شقيقي عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي ومحمد هاني ومصطفى محمد".
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

ورطة في الأهلي بسبب المدير الفني الجديد

ورطة حقيقية وقع فيها النادي الأهلي بعدما أصبح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم شاغرًا، عقب قرار لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
على-معلول

72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org