المستكاوي ساخرا من اطلع بره: الأهلي كسب 9 بالعافية

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

الأهلي

سخر حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، من مايكل موريس، المدير الفني لنادي اطلع بره، بطل جنوب السودان. واكتسح الأهلي ضيفه اطلع بره، بنتيجة (9-0)، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا الفوز الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالمشاركات القارية. وسجل أهداف المارد الأحمر كل من، حسين الشحات "هاتريك" في الدقائق 19 و46 و62، وصلاح محسن "هدفين" في الدقيقتين 6 و40، وحمدي فتحي "هدفين" في الدقيقتين 54 و67، وأحمد فتحي في الدقيقة 45، ومصطفى سليم في مرماه بالدقيقة 81.

وكتب حسن المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "مايكل موريس مدرب اطلع بره: الثقة الزائدة وراء الهزيمة الكبيرة بتسعة أهداف.. تعليقي: كان لازم تقول إن الأهلي كسب 9-صفر بالعافية". مايكل موريس مدرب اطلع بره : الثقة الزائدة وراء الهزيمة الكبيرة بتسعة أهداف .. تعليقي