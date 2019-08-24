رياضة

هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
نيمار
نيمار
تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
وعلى الرغم من عدم تعافي نيمار بصورة كاملة، فإنه من الوارد مشاركته في جزء من مباراة تولوز بعد تدربه مع الفريق، إلا أن هناك عوائق أبرزها رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وتفاوضه من جانب آخر مع ريال مدريد ويوفنتوس لإجبار برشلونة على رفع قيمة العرض المقدم لضمه. وستكون مشاركة نيمار أمام أي من ميتز وتولوز
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اشرف-صبحى

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
الأهلى -واطلع برة (3)

المستكاوي ساخرا من اطلع بره: الأهلي كسب 9 بالعافية

سخر حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، من مايكل موريس، المدير الفني لنادي اطلع بره، بطل جنوب السودان. واكتسح الأهلي ضيفه اطلع بره، بنتيجة (9-0)، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا الفوز الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالمشاركات القارية. وسجل أهداف المارد الأحمر كل من، حسين الشحات "هاتريك" في الدقائق 19 و46 و62، وصلاح محسن "هدفين" في الدقيقتين 6 و40، وحمدي فتحي "هدفين" في الدقيقتين 54 و67، وأحمد فتحي في الدقيقة 45، ومصطفى سليم في مرماه بالدقيقة 81.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بارما

يستهل يوفنتوس اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب إينيو تارديني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى، خاصة أن يوفنتوس توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، ولم يحقق يوفنتوس الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مواجهتين، إلا أن اليوفي يسيطر بصورة كبيرة على مواجهاته أمام بارما، حيث لم يخسر في 9 لقاءات من آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، وأنهى بارما الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.
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نيمار

ريال مدريد في باريس لمحاولة ضم نيمار

تشهد العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي، مفاوضات مكثفة من قبَل ممثلي ريال مدريد الذين رحلوا إلى فرنسا للتحدث مع ممثلي باريس سان جيرمان بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار، ويتمتع ريال مدريد بتفاؤل كبير بشأن حسم تلك الصفقة، على الرغم من عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة منذ أسابيع عديدة إيجاد عرض مناسب يرضي باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، إلا أن البارسا حتى الآن لم يجد أي عرض قريب من تطلعات الفريق الفرنسي.
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
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مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
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