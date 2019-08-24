هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

نيمار

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.

وعلى الرغم من عدم تعافي نيمار بصورة كاملة، فإنه من الوارد مشاركته في جزء من مباراة تولوز بعد تدربه مع الفريق، إلا أن هناك عوائق أبرزها رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وتفاوضه من جانب آخر مع ريال مدريد ويوفنتوس لإجبار برشلونة على رفع قيمة العرض المقدم لضمه. وستكون مشاركة نيمار أمام أي من ميتز وتولوز

وعلى الرغم من عدم تعافي نيمار بصورة كاملة، فإنه من الوارد مشاركته في جزء من مباراة تولوز بعد تدربه مع الفريق، إلا أن هناك عوائق أبرزها رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وتفاوضه من جانب آخر مع ريال مدريد ويوفنتوس لإجبار برشلونة على رفع قيمة العرض المقدم لضمه.



وستكون مشاركة نيمار أمام أي من ميتز وتولوز بمنزلة مشكلة للفريق الفرنسي، خاصة أن جماهيره أعربت عن استيائها من نيمار في الدقيقة 11 أمام نيمس في المباراة الأولى من الدوري.



وفي حال استمر نيمار مع سان جيرمان بعد يوم 2 سبتمبر المقبل، فسيتوجب عليه، رفقة الإدارة، إعادة بناء علاقة طيبة بينه وبين الجماهير من جديد، وهي المهمة الصعبة للغاية.



يذكر أن نيمار تم استدعاؤه لوديتي البرازيل أمام كل من كولومبيا وبيرو يومي 7 و11 سبتمبر المقبل.