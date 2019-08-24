اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

أشرف صبحي - وزير الرياضة

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.

وتعقد لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول في الواحدة ظهر اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع

وتعقد لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول في الواحدة ظهر اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات.



واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل.



ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.

