رياضة

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
أشرف صبحي - وزير الرياضة
أشرف صبحي - وزير الرياضة
علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
وتعقد لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول في الواحدة ظهر اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع
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هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

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ماذا دار في أول اجتماع للجنة اتحاد الكرة مع «فيفا»؟

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة الذي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية، وقال علي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مساء الأنوار» عبر قناة النيل للرياضة، إن اللجنة لم تناقش ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال جلستها الأولى، مضيفًا: «الجلسة كانت مع مسؤولي الاتحاد الدولي فقط لمناقشة الأوضاع وطريقة العمل في الفترة المقبلة».
اتحاد-الكرة

جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.
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أبرز قرارات اجتماع أندية العمومية بنادي الإعلاميين

أسفر اجتماع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن عدد من التوصيات والقرارات في ختام الاجتماع الذي أقيم بنادى الإعلاميين، والتى كان أبرزها رفض التعامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتوجيه دعوة للأندية لتعديل الائحة، والتى من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل. وجاءت التوصيات بعد تهميش الاتحاد لدور الجمعية العمومية للأندية، بالرغم من الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية خلال الأيام الماضية ورفض الاتحاد مقابلتهم.
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7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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