8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق «سنيوريتا» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

حريق

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة وإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بـ 8 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه؛ للسيطرة على حريق نشب بأحد المخازن التابعة لشركة «سنيوريتا» للمواد الغذائية، وذلك في قرية «ميت العز» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما نجحت القوات في إخماد النيران، وسط ترجيحات بأن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أيمن عبدالكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في مخزن توزيع تابع لشركة «سنيوريتا» للمواد الغذائية بقرية ميت «العز» التابعة لدائرة المركز.وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدينة، برئاسة العقيد محمد العادلي،



البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أيمن عبدالكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في مخزن توزيع تابع لشركة «سنيوريتا» للمواد الغذائية بقرية ميت «العز» التابعة لدائرة المركز.



وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدينة، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 8 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.



وتبين من الفحص والمعاينة الأولية، أن المخزن مُقام على مساحة 1000 متر مربع، ويُرجح نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، فيما التهمت النيران أغلب محتويات المخزن، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



