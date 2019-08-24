تعرف على عروض «القومي للمسرح» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

المهرجان القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم السبت، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هى "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "أبو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد، وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.

وفي الثامنة والنصف مساء تقام 4 عروض مسرحية هي "تريفوجا" للمخرج عادل مبروك، بمركز الهناجر للفنون، كما يقام العرض المسرحي "آخر رايات الأندلس" للمخرج مصطفى طه، على مسرح العالم الكبير، ويقام العرض المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح" للمخرج سعد سليمان، على مسرح السلام، وتعرض مسرحية "خيالات" للمخرج محمد فوزي،