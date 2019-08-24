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تعرف على عروض «القومي للمسرح» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
تُستكمل، اليوم السبت، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هى "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "أبو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد، وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.
وفي الثامنة والنصف مساء تقام 4 عروض مسرحية هي "تريفوجا" للمخرج عادل مبروك، بمركز الهناجر للفنون، كما يقام العرض المسرحي "آخر رايات الأندلس" للمخرج مصطفى طه، على مسرح العالم الكبير، ويقام العرض المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح" للمخرج سعد سليمان، على مسرح السلام، وتعرض مسرحية "خيالات" للمخرج محمد فوزي،
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ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والتمثيل (فيديو)

أعلنت ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامى والتمثيل، والتفرغ لرعاية أطفالها والاهتمام بأسرتها. ونشرت ريهام مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، قالت فيه: «بما إن الحملة الممنهجة اللى معمولة من الصبح، وكل 3 دقايق المواقع تنزل حاجة تقوم بيها الناس مش حقيقية، ومجرد إن حد يقرأ إنى أهنت الناس البدينة ومرضى السمنة، وإحنا بنكسل نقرأ فبنصدق إنها أهانت ومش مهم الست دى ولا مستقبلها ولا ولادها ولا حياتها». وأضافت: «أى حد ساهم فى وقفى من صحفيين أو مواقع أو ناس بتكذب لأنى مقلتش حاجة، وواضح من تعليقات الناس إنهم سامعين مفيش حد شاف الحلقة».
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بعد قرار وقفها.. ريهام سعيد: حسبي الله ونعم الوكيل

لم تمر دقائق على إعلان وقف برنامج "صبايا" ومنع ريهام سعيد من ممارسة العمل الإعلامي وتقديم بلاغ ضدها، إلا وسارعت بنشر صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوي من أي حد، أنك السميع العليم".. وقرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الجمعة، منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين، بالإضافة إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.
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«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

10 عروض مسرحية في اليوم السابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الجمعة، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى مسرحية "نزهة في أرض المعركة" للمخرج كريم شهدي، في مركز الإبداع، ومسرحية "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا، في المعهد العالي للفنون المسرحية، و"نابولي مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف، في قاعة زكى طليمات، وفي الثامنة تعرض مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
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