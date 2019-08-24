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3.8 مليار دولار حجم صادرات مصر لدول السبع في 6 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بنسبة ارتفاع 8.8%. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتسجل نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، في مقابل نحو 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018، بنسبة ارتفاع 2%.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها مليار دولار، تليها إيطاليا 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 719.1 مليون دولار، ثـم كندا 341.4 مليون دولار، ثم ألمانيا
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البنك-المركزي

6 أسباب دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 24 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1494 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
طارق-عامر (1)

ماذا يعني قرار «البنك المركزي» خفض سعر الفائدة 1.5 %

بعد تثبيتها على مدار 3 اجتماعات سابقة منذ فبراير الماضي، قرر البنك المركزي المصري بالأمس خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1.5 %، لتكون الفائدة على الإيداع 14.75% وعلى الإقراض 15.75%، وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر "ليسجل 8.7 في المئة و5.9 في المئة في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية".
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شينزو-آبي-وبوتين

اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".
لودريان

فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعين ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه ينوي تعيين جوزف ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس، الذي يترك مهماته في الخامس عشر من أغسطس الحالي. وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من أغسطس». وأضاف ترامب: «كانت للأميرال ماجواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش، إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا».
صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر ليسجل نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 4.42 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بنسبة انخفاض بلغت نحو 24.6%. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2019، والتي أصدرها اليوم، الثلاثاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6%، لتبلغ نحو 2.68 مليار دولار خلال شهر مايو 2019، مقابل 2.64 مليار دولار لذات الشهر من العام السابق.
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