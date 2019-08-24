3.8 مليار دولار حجم صادرات مصر لدول السبع في 6 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بنسبة ارتفاع 8.8%. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتسجل نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، في مقابل نحو 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018، بنسبة ارتفاع 2%.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها مليار دولار، تليها إيطاليا 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 719.1 مليون دولار، ثـم كندا 341.4 مليون دولار، ثم ألمانيا