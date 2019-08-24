ضبط 3 كيلو هيروين وحشيش و253 متهما بحملة بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

حملة

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام على مستوى المحافظة. أسفرت الحملة التى تمت بإشراف مدير الأمن اللواء طارق عجيز واللواء هشام سليم مدير المباحث، عن ضبط 20 متهماً بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم نحو 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش والهيروين وأقراص مخدرة متنوعة، وأسلحة بيضاء ونارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة، كما تم ضبط 233 هارباً من تنفيذ 6955 حكماً قضائياً.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية تجارتهم الآثمة والهواتف للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية حصيلة البيع. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز



بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية تجارتهم الآثمة والهواتف للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية حصيلة البيع. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى المخدرات والعناصر المتورطة فى القضايا المتنوعة لفرض السيطرة الأمنية وإحباط كل ما يروع الآمنين.



وتأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية والتي تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفاً وبشقيها السياسي والجنائي.



