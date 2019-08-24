جريمة

ضبط 3 كيلو هيروين وحشيش و253 متهما بحملة بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
حملة
حملة
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام على مستوى المحافظة. أسفرت الحملة التى تمت بإشراف مدير الأمن اللواء طارق عجيز واللواء هشام سليم مدير المباحث، عن ضبط 20 متهماً بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم نحو 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش والهيروين وأقراص مخدرة متنوعة، وأسلحة بيضاء ونارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة، كما تم ضبط 233 هارباً من تنفيذ 6955 حكماً قضائياً.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية تجارتهم الآثمة والهواتف للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية حصيلة البيع. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز
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8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق «سنيوريتا» بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة وإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بـ 8 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه؛ للسيطرة على حريق نشب بأحد المخازن التابعة لشركة «سنيوريتا» للمواد الغذائية، وذلك في قرية «ميت العز» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما نجحت القوات في إخماد النيران، وسط ترجيحات بأن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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إصابة 9 مواطنين فى انقلاب «ميني باص» بالوادي الجديد

شهدت منطقة الكيلو 190 بطريق الخارجة- أسيوط، فى نطاق محافظة الوادي الجديد، حادثا مروريا مروعا، حيث انقلبت سيارة أجرة نوعية «ميني باص»، ما تسبب فى إصابة جميع مستقليها وعددهم 9 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. فور استغاثة المارة على الطريق بشرطة النجدة من وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما تم إرسال فريق تدخل سريع من رجال المرور، تولى رفع السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بسبب الحادث.
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«اقتحام قسم التبين وحكم الطالبية» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميًا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
النصاب

60 حكما و300 مليون.. القبض على أخطر نصاب بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على "نصاب خطير" صاحب شركة للمقاولات والاستثمار العقاري، بعد سقوطه في قبضة المباحث، إذ تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتواجد "محمد ط." 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، داخل مقر شركته بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكما قضائيا: "نصب واحتيال وتبديد وشيكات"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية.
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ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

ضبط 39 متهمًا بحيازة مخدرات وسلاح في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات موسعة لضبط تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية، وكذلك التصدي لجرائم التلاعب بالأسواق، ونجحت الحملة فى القبض على 33 متهمًا بحيازة مواد مخدرة متنوعة بين أقراص وحشيش وإستروكس وهيروين، وكذلك تمكن رجال الأمن من القبض على 6 متهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة تنوعت بين آلي وخرطوش، وضبطت حملة الأسواق 60 قضية سلع تموينية تنوعت بين الغش التجاري وإنتاج خبز ناقص الوزن والبيع بأعلى من السعر الرسمي، وفتح منشآت غذائية دون شهادات صحية، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار.
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
جمارك-مطار -القاهرة(2)

إحباط محاولة تهريب عقد للسلطان محمد الخامس بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عقد أثري بالمخالفة لقانون حماية الآثار، داخل طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا. وكانت سلطات المطار قد اشتبهت في بوليصة شحن عبارة عن طرد أمتعة شخصية وارد من إنجلترا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس وبتفتيش الطرد عثر على عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة، يشتبه في أثريتها. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني.
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
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