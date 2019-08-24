سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

الصحف استعرضت أمر بوتين للجيش بإعداد «رد مماثل» بعد تنفيذ واشنطن تجربة صاروخية كانت محظورة، حيث نفذت وزارة الدفاع الأمريكية تجربة على صاروخ أرضي من طراز «توماهوك»
تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
حيث سيجتمع زعماء صيغة "آستانة" التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيرانى حسن روحاني. بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مصير إدلب في شمال غربي سوريا، عمق الخلاف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم قوات النظام وسيطرتها على ريف حماة الشمالي المجاور لريف
اقرأ المزيد
طقس-حار-مياه

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، إذ ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي، ووجهت للبشير، في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
علم الاردن

مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء بالأردن

ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة في البتراء جنوبي البلاد، أسفر غن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مصدر أمني لسكاي نيوز عربية أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"، مؤكدا عدم وجود إصابات. ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين" وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: بريطانيا تحقق مع «الريان» القطري

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ من سوريا، حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الجيش السوري تمكن أمس، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، على حساب الفصائل المسلحة، بينما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد بإدلب.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: مستمرون في التعاون مع تركيا حول إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بخصوص الوضع في إدلب، مؤكدة ضرورة احترام كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إدلب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا: "نعتبر أنه من الضروري الالتزام بكل الاتفاقيات الخاصة بإدلب، والتي تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه ضمان أمن المدنيين"، مضيفة: "في هذا السياق سنواصل التعاون مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي، التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر سنة 2018".
صحف

صحف سعودية: الأسد وأردوغان على خط النار في سوريا

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتصدر الشأن السوداني مانشيتات الصحف واستعرضت أيضا الأحداث في اليمن. تناولت صحيفة "عكاظ" إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي رسميا أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا. وقال كباشي إنّ مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء.
صحف-سعودية

صحف سعودية: موسكو تعاقب أنقرة والبشير في القفص

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث استعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. في افتتاحيتها تحت عنوان "موسكو تعاقب أنقرة في إدلب بعد تفاهم شرق الفرات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في ريف إدلب، لاختبار مدى التزام موسكو باتفاق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بعد أيام على توصل أنقرة وواشنطن إلى تفاهمات عسكرية حول المنطقة الآمنة شرق الفرات.
صحف سعودية

صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org