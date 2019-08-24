صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

الصحف استعرضت أمر بوتين للجيش بإعداد «رد مماثل» بعد تنفيذ واشنطن تجربة صاروخية كانت محظورة، حيث نفذت وزارة الدفاع الأمريكية تجربة على صاروخ أرضي من طراز «توماهوك»

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

صحف سعودية

تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.

حيث سيجتمع زعماء صيغة "آستانة" التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيرانى حسن روحاني. بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مصير إدلب في شمال غربي سوريا، عمق الخلاف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم قوات النظام وسيطرتها على ريف حماة الشمالي المجاور لريف