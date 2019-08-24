صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

الصحف استعرضت أمر بوتين للجيش بإعداد «رد مماثل» بعد تنفيذ واشنطن تجربة صاروخية كانت محظورة، حيث نفذت وزارة الدفاع الأمريكية تجربة على صاروخ أرضي من طراز «توماهوك»
تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة.
تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة.
تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
حيث سيجتمع زعماء صيغة "آستانة" التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيرانى حسن روحاني.
بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مصير إدلب في شمال غربي سوريا، عمق الخلاف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم قوات النظام وسيطرتها على ريف حماة الشمالي المجاور لريف
حيث سيجتمع زعماء صيغة "آستانة" التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيرانى حسن روحاني.
بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مصير إدلب في شمال غربي سوريا، عمق الخلاف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم قوات النظام وسيطرتها على ريف حماة الشمالي المجاور لريف إدلب الجنوبي.
واكتفت موسكو بإعلان أن المحادثات في الاتصال الهاتفي بين بوتين وأردوغان أمس تناولت جوانب الملفات المتعلقة بالأزمة السورية، من دون أن تتطرق إلى أن الرئيسين تناولا ملفات خلافية، بينما ركزت الرئاسة التركية في المقابل على أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي أن تحركات الجيش السوري في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب تضر بمساعي الحل السياسي في سوريا، وتشكل تهديدا للأمن القومي التركي، وأعلنت أن أردوغان سيبحث ملف إدلب هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع بوتين خلال زيارته إلى موسكو الثلاثاء.
وحول الأوضاع في اليمن وتحت عنوان "الشرعية تستعيد مناطق جديدة في شبوة"، أفادت صحيفة "عكاظ" أن قوات الحكومة اليمنية الشرعية نجحت أمس الجمعة، في استعادة مناطق جديدة في محافظة شبوة، بعد اكتمال سيطرتها على مدينة عتق، على أثر اشتباكات اندلعت مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. وانتشرت قوات الجيش الوطني اليمني فجرا في المدينة، واستعادت السيطرة على نقطة الجلفوز في محيط عتق.
وأعلنت قوات الشرعية إحكام سيطرتها على معسكر ثماد التابع لما يسمى قوات النخبة الشبوانية شمال شرقي عتق عاصمة شبوة، وأكدت أنها بهذه العملية تم تأمين خطوط الإمداد بين مدينة عتق ومنطقة بيحان المتاخمة لمحافظة مأرب.
وأوضحت "الشرق الأوسط" أن معركة "عتق" انتهت أمس بخسارة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الساعية لانفصال جنوب اليمن عن شماله. وبينما اعترف قادة في "الانتقالي" ضمنا بالهزيمة، أفادت مصادر محلية أنهم شرعوا في استقدام تعزيزات ضخمة من القوات الموالية لهم في عدن والضالع ويافع، أملا في تكرار المحاولة للسيطرة على مدينة عتق واقتحام المعسكرات والمواقع الحكومية على غرار ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن قبل نحو أسبوعين.
وتحت عنوان "بوتين يأمر برد مماثل على اختبار صاروخي أمريكي"، ذكرت "الحياة" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الجيش بإعداد "رد مماثل"، بعد تنفيذ واشنطن تجربة صاروخية كانت محظورة.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، أنها نفذت تجربة على صاروخ أرضي من طراز "توماهوك"، كانت تحظره معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي أُبرمت عام 1987 وانسحبت منها موسكو وواشنطن هذا الشهر، بعد اتهامات متبادلة بانتهاكها.
وحذرت روسيا والصين من أن إطلاق صاروخ "توماهوك"، القادر على حمل رؤوس نووية، من منصة إطلاق "أم كاي-41"، فاقم توترا عسكريا ويهدد بإطلاق سباق تسلح.
وأشارت "عكاظ" إلى قول بوتين إنه أمر الجيش بالتحضير لإجراء تحليل لمستوى التهديد الذي تسببت فيه أفعال الولايات المتحدة بالنسبة لبلدنا، واتخاذ التدابير الشاملة للتحضير لرد متكافئ، ما يعني تحليل الخطر الذي يشكله الاختبار الصاروخي الأمريكي الجديد لروسيا، والاستعداد أيضا للرد بالمثل.
وتحت عنوان "فتوى من قم بمقاومة الوجود الأمريكي في العراق"، ذكرت "الشرق الأوسط" أنه في وقت تجاهلت فيه المرجعية الشيعية العليا في مدينة النجف القصف الإسرائيلي على معسكرات تابعة للحشد الشعبي، أفتى المرجع الشيعي آية الله كاظم الحائري المقيم في مدينة "قم" في إيران، بتحريم بقاء القوات الأمريكية في العراق.